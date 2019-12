Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



16 - 22 KASIM 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Haftaya Akrep burcundaki Yeniay ile başlıyoruz. Yeniay’ın etkisi altındaki iki haftalık dönemler genelde bir şeyi başlatmak, büyütmek ve arttırmak için olumlu günleri sembolize eder. Akrep burcundaki yeni aylar ise bunların en verimlilerindendir, belkide bu dönem siz de aradığınız kaynaklara daha rahat ulaşabilirsiniz. Yeni bir kredi, miras, verilen para ne olursa olsun bu sizi şaşırtıp, sevindirebilir ve bu sayede uzun dönemli bir stabiliteye kavuşmanıza da yardım edebilir. Bu Yeniay civarı parasal anlaşmalar yapmak içinde ideal gözüküyor. Bu haftanın diğer etkileriyle yeni projelerin ve sehayat planlarının arkasından gitmek için gerekli enerjiyi içinizde bulabilirsiniz. Ancak dikkat baskıcı pozisyondaki Mars ile kıskanç pozisyondaki Venüs’ün sert açıları partnerinizle bazı konularda anlaşmayı zora sokabilir.



Haftasonu Güneş gururlu Akrep burcundan çıkıp, neşeli Yay burcuna geçince sizin de kişisel gelişim çabalarınızın destekleyecek bir ay başlıyor. Ufkunuzu genişletebileceğiniz renkli bir dönemin keyfini çıkartmalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Haftabaşında gerçekleşen Yeniay uzun dönemli ilişkileriniz ve ortaklıklarınızda beklenmedik şekilde bir yeni sayfa açma kuvvetinde. Bu dönemde eşinizle veya ortağınızla yeni fakat kalıcı bir girişimi başlatma ihtimali var. Uranüs’ün konumu da sizin oldukça hevesli olabileceğinizi gösteriyor. Ortaklığın cazibesinin sizi ele geçirip bütün insiyatifi karşı tarafa bırakmamaya özen göstermelisiniz. Evde bu konuda çıkabilecek huzursuzluklara da dikkat.



Güneş’in haftasonu Yay burcuna geçip, Merkür’e burada eşlik etmesi ile ortak hesaplarla ilgili konular gündeminize oturabilir. Bu alan ayrıca partnerinizle yakınlaşma konularını da ilgilendiriyor.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



16 Kasım’daki Yeniay’ın etkisi iş hayatınız veya günlük işlerinizin üzerinde. Yeniayların etkisi genelde iki haftadır ve bu sure içinde planlamadığınız bir proje hiç tahmin etmediğiniz bir yerden ortaya çıkabilir. Akrep burcunun yönettiği ev aynı zamanda sağlık konularını ilgilenidiriyor bu yüzden aynı tahmin edilmezlikle bir sağlık sorunu ile de karşılaşabilirsiniz. Ev hayvanları ile ilgili ani gelişmelere de şaşırmayın. Güneş’in haftasonu Yay burcuna geçmesi de günlük işler, iş hayatı ve sağlık alanında yeni bir başlangıcı destekleyecektir. Bu sizin için belki de zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulmak, disiplinle sağlık için rejimenleri takip etmek için bir fırsattır. Ayrıca unutmayın iyi beslenme ve egzersiz stresi yenmenin en iyi yöntemlerindendir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Kendinizi en iyi ifade ettiğiniz alana doğacak haftabaşındaki Yeniay hayatınıza yeni ve tahmin edilmedik bir hareket ve eğlence getirebilir. Bu alan çocukları ve aşkları da yönettiği için Yeniay’ın etkili olacağı iki hafta boyunca kimi Yengeç burçları süpriz bir aşka yelken açabilir veya bir bebek haberi hayatınızı şenlendirebilir. Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz bir iki hafta önünüzde ancak bunun için yinede siz de elinizden geleni yapmalı, tekliflere açık olmalısınız. Akrep burcundaki Venüs size bu dönem boyunca ekstra çekicilik verecektir ama belkide sizde dış görünümüz için ekstra vakit harcamalısınız.



Haftasonu Güneş Yay burcuna geçince bir ay boyunca günlük işlerinize ve sağlığınıza yeni bir enerji gelebilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Haftaya Akrep burcundaki Yeniay ile başlıyoruz.Yeniayların etkisi genelde iki hafta sürer ve bu yeniliğin sembolüne Venüs ve Uranüs’te eşlik ediyor. Bütün bu sembolizm size ev ve aile ile ilgili beklenmedik bir gelişme getirebilir. Venüs güzelliğin ve romantizm’in sembolü iken, Uranüs ani olanı temsil eder. Belki de ani bir kararla evinizi güzelleştirecek bir eşya alabilirsiniz.



Güneş haftasonu Yay burcuna geçerek Merkür ile buluşuyor. Bu sembol yeni bir romantik ilişkinin başlayabileceğini işaret ederken, kendinizi yaratıcı ve kendinize güvenli bir ifade yolu da bulabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Haftabaşı Akrep burcunda gerçekleşecek Yeniay size yeni bir seyahatin kapılarını açabilir. Seyahate uzun dönemli ilişkiniz veya eşinizle aniden çıkmaya karar verebilirsiniz fakat bu seyahat çok uzak mesafeli bir yere olmayacaktır. Yeniay’ın enerjisi genelde iki hafta sürer ve bu seferki Yeniay aynı zamanda Başak burçlarının iletişimi ilgilendiren sektöründe olduğu için önemli bir haberleşme, yayınlama veya medyada görünme fırsatı da önünüze çıkabilir. Eğer yeni işinizin veya ürününüzün tanıtımını ve pazarlamasını yapacaksanız ideal bir dönemdesiniz.



Haftasonu Güneş maceracı Yay burcuna geçiyor aile ve ev hayatına neşe getirebileceği gibi eski sorunları daha geniş bir vizyonla çözebilme fırsatını önünüze açıyor. Bundan bir ay boyunca iyi yararlanmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



16 Kasım Pazartesi Akrep burcunda gerçekleşecek Yeniay, ile yeni bir kazanç kapısı önünüze açılabilir. Yeniay’ın etkisi altında olacak önümüzdeki iki hafta kazandığınız para ile ilgili olumlu süpriz bir gelişme bekleyebilirsiniz. Terazi burçları için aslında yeni bir iş veya kariyer üzerinde kararı yıl sonunu beklemeden vermek her ne kadar tavsiye edilmese de belkide maddi kazanç için daha once düşünmediğiniz başka bir yol da bulunabilir. Bu arada bütçenizin kontrolünü elinize almanızda tavsiye edilir.



Haftasonu Güneş’in Yay burcuna geçmesi ile özelikle kısa mesafeli seyahat planlarınızın canlanma ihtimali var. Bu etkinin süreceği bir ay boyunca dış görünümünüze de daha fazla özen gösterebilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Haftaya kendi burcunuzda Yeniay ile başlıyorsunuz bu size evrenin yıllık bir yenilenme hediyesidir. Yeniay’ın etkili olduğu iki hafta boyunca kendinize, düşüncelerinize, görüş açınıza ve hayatınıza yeni bir kan verme şansınız doğar. Böylece konu olan senede hayattan ne istiyorsanız, ona ulaşmak için kendinize çeki düzen verirsiniz. Yeniay’ın Uranüs’ten aldığı açı bu dönemde süpriz gelişmelerin bu yenilenmeye yardım edebileceğini gösteriyor. Özellikle doğum gününüz bu hafta ise veya önemli bir gezegeniniz 25. derecede ise bu enerjiden daha fazla etkileniyor olabilirsiniz. Böylece bugünlerde size çok iyi gelecek yeni bir projeye başlama ihtimaliniz yükseliyor.



Öte yandan haftasonu Güneş’in Yay burcuna geçmesi ile para konusunda dikkatli tutumunuz bir ay boyunca gevşeyebilir. Pozitifliğin sembolu Yay kendinize biçtiğiniz değeri de yükseltecektir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



16 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşen Yeniay Yay burçlarının bilinçaltınız etkiliyor. Yeniayların etkisi genelde iki hafta sürer ve bu dönem sizde bilinçaltınızdan gelen mesajların daha fazla farkında olabilirsiniz. Bu dönem bu konuda profesyonel yardım almak, bu alanda daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışmak, rüyalarımızı ve duygularımızı yazmak için idealdir. Ayrıca azminiz de artarbilir ve bu sayede istemediğiniz alışkanlılarınızdan kurtulmak kolaylaşır, sağlığınıza daha fazla önem verebilirsiniz. Bu Yeniay ile içinize dönüp, içsel dengenizi bulmak için elinizde bir fırsat var, bu iki haftayı iyi kullanmalısınız.



Öte yandan bu haftasonu Güneş burcunuza geçiyor ve bu sembolün anlamı bir ay boyunca Güneş’in parlaklığı ve enrjisinin bir ay boyunca üstünüzde olacağıdır. Güneş adeta kişiliğinizi parlatıp, yaptığınız planlara heyecanınızı arttırabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Haftabaşı yaşanacak Yeniay size yeni sosyal bağlantılar, yeni arkadaşlıklar getirebilir. Yeniayların etkisi iki hafta sürer, siz de bu süre zarfında özellikle yapacağınız seyahatlerde veya elektronik iletişim araçları aracılığı ile sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Yeniay Uranüs’ten etki aldığı için işin içinde teknoloji ve süprizlerin payı olacaktır. Uranüs kısa mesafeli seyahatleri, yakınlarınızı ve iletişimi etkileyen sektörede olduğu için, kimileri için bu yeni ilişkiler, yakınları aracılığı ile veya seyahatlerde başlayabilir.



Haftasonu Güneş Yay burcuna geçip Merkür ile birleşince bir ay boyunca bilinçaltınızdakileri anlamanız için size muhteşem bir fırsat veriyor. Bu dönem özellikle rüyalarınızı not etmenin faydasını görürsünüz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Haftaya kariyeriniz veya dış dünyadaki imajınızı ilgilendiren sektörde Yeniay ile diğer bir değişle yeni bir başlangıcın sembolü ile başlıyoruz. Kendinizi göstermek, prestijinizi arttırmak, dış dünyada istediğiniz yerde olmak için önünüzde iki şanslı hafta var. Yeniayların etkisi genelde iki hafta sürer ve bu enerji -eğer kullanmak isterseniz- elinizin altında olacak. Aslında bazı şansların kapınızın önüne gökten düşme ihtimali de var fakat yine de bunları en iyi şekilde kullanmak size bağlı. Bu dönemde ayrıca iş ilişkisinde olduğunuz insanlarla ilişkileriniz artık, birbirinize yardımcı olabilirsiniz.



Öte yandan haftasonu Güneş’in Yay burcuna geçmesi bir ay boyunca sosyal hayatınızı canlandırabilir. Bu durum size her zaman büyük mutluluk vereceği için, olumlu hava da bir ay geçireceğe benziyorsunuz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



16 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek Akrep burcundaki Yeniay, yurtdışı ile ilgili bir konuda bir yeniliği sembolize ediyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca ani bir seyahat fikri ortaya çıkabilir, yurtdışı ile ilgili bir işiniz olabilir veya yüksek eğitim almayı, bir konuyu yayınlamayı düşünebilirsiniz. Bu Yeniay’a burcunuzdaki Uranüs’ün etkisi yüzünden gelişecek olayların aniden ortaya çıkma kapasitesi var.



Haftasonu Güneş Yay burcuna geçip güneşin ışıltılarını kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınıza yöneltiyor. Bir ay boyunca daha göz önünde olma ihtimali var. Ayrıca bugünler inanç sisteminiz kuvvetlenebilir veya hayatınızın bu yönünü tatmin etmek için bazı çabalarınız olabilir.