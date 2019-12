Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



9 - 15 KASIM 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



11 Kasım’daki Merkür ve Uranüs arasındaki olumlu açı bugünlerde aklınıza çok yaratıcı bir fikir gelebileceğini sembolize ediyor. Bu fikir başkalarının parasını veya ortak değerleri ilgilendiriyor olabilir. Örneğin kredi ile yapılacak bir işin detaylarını çok orjinal bir şekilde çözebilirsiniz. Öte yandan 14 Kasım’daki Venüs ve Uranüs arasındaki açı da sürpriz bir para akışını sembolize ettiğine göre bu haftanın getirebileceklerini kendi hayatınıza nasıl adapte edebileceğiniz size kalıyor.



15 Kasım ise oldukça önemli bir gün, Satürn ve Plüton arasındaki kare açı üç netliğinden ilkini yaşayacak. İlişkilerde ve dış dünyadaki imajınızda bir değişim artık kaçınılmaz. Bu değişimi ilk önce Koç burcunun ilk günlerinde doğmuş olanlar hissedecek. Bu bir süreç ve gelecek sene ortasına kadar bütün Koç burçları sıra ile kendi hayatlarında bu bahsettiğim alanlarda neyin bitip, neyin değişime uğrayacağına birer birer şahit olacaklar. Alışkanlıklarımızdan kurtulmak istesek dahi değişim zordur, yeni bir biz doğarken doğum sancısının canımızı acıtması kaçınılmazdır. Ama sonucun iyi olacağının beklentisi ile bu dönemin sabırla geçirmeliyiz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



11 Kasım’daki Merkür ve Uranüs arasındaki olumlu açı sıkıntılarınızdan uzun dönemli ilişkinizin veya iş ortağınızın aklına gelen muhteşem bir fikir ile kurtulabilirsiniz. Fikirlerin sembolü Merkür uzun dönemli ilişkiniz, ani değişimlerin sembolü ise grup ve arkadaşlar alanında ve ikisi birbirine destek veriyor. İlişkiniz bir kalabalık ortamda düzelebilir de diyebiliriz. Öteyandan, geçen haftadan beri hareketlenen sosyal hayatınız bütçenizi zorluyor olabilir, 14 Kasım’daki Venüs ve Uranüs arasındaki açı ile böyle bir süpriz para çıkışına dikkat.



15 Kasım ise bir dönüm noktası, bugünden önümüzdeki yıl ortasına kadar ilk once Boğa burçlarının ilk günlerinde doğanlar ve kardinal burçların ilk derecelerinde önemli gezegenleri olanlar olmak üzere sıra ile bütün Boğa burçları iş hayatları, yurtdışı ile ilgili işleri, yüksek öğrenim, yayıncılık, hukusal problemlerden birinde büyük değişimler geçirecek. Bu değişimler gereklidir, fakat her alıştığımız düzenin değişmesi ile yaşadıklarımız bizi zorlar. Bir dönem sona erecek, yenisi başlayacaktır. Bu değişimi kabul etmek kolay olmasada, gerekli bir kabuk değişimidir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bu hafta iş hayatınızla ilgili şaşırtıcı fakat bir o kadar da sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu aynı zamanda günlük işlerinizi, sağlığınızı veya sosyal statünüzü ve imajınızı etkileyen bir gelişme olabilir. Daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşam isteği ve bunun için yapacaklarınız kafanızda şekilenebilir. Belki de bunun için kurulu bazı düzenlerin değişmesi gerekecektir.



Bir süredir başkalarından gelen kaynakları, bu kaynaklara olan bağımlılığınızı veya ilişkilerde yakınlaşma konularında değişiklik yapmak istiyor fakat limitlenmeler ile karşılaşıyor olmalısınız. Aşk hayatınız veya çocuklara yaklaşımınızda da değişiklik yapmanız gerekebilir, kendinizi başka türlü ifade etmek isteyebilirsiniz. 15 Kasım’daki Satürn ve Plüton arasındaki kare açı bütün bu konularda milat niteliğinde olabilir. Doğum tarihinize göre bugünden gelecek sene ortasında kadar bu değişimleri gerçekleştirmekte daha kararlı olacaksınız. Aksi takdirde bu çerçevedeki konular sizi daha fazla zorlayacaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Yaratıcılığınızı yayınlama, geniş kitlelere ulaştırma, yurtdışı veya yüksek öğrenim ile ilgili konular bu hafta Merkür, Venüs ve Uranüs’ün sembollediklerinden ekstra destek alıyor. Geçen hafta Neptün’ün direk hareketine geçişi geniş vizyonlu, uzak ufuklu işlerinizdeki kafa karışıklığını bitirmişti, bu hafta ise bu konuları kafanızda daha netleştirebilir hatta somut adımlar atabilirsiniz. Bu etki aynı zamanda aşkı arayanların da yanında olabilecek bir etkidir, beklenmedik gelişmelere sevinmeniz muhtemel.



15 Kasım ise bir dönemin bitişini işaret eden nadir net açılardan biri. Satürn ve Plüton arasındaki kare açının önümüzdeki sene ortasına kadar üç kere net duruma gelmesi ev-aile ve uzun dönemli ilişkiler konularında gerekli değişiklikleri yapmanın ağırlığı tekrar omuzlarınıza yüklenebilir. Bu konuda yapmak istediklerinizin sorumluluklarınız yüzünden engellendiğini düşünüyor olabilirsiniz fakat ev ve aile konusunda gelecek sene ortasına kadar bir takım değişiklikler olacak ve bu değişimler uzun dönemli ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı kaçınılmaz olarak değiştirecek. Bu değişimi ilk hissedenler ise Yengeç burcunun ilk günlerinde doğanlar olacaktır. Sabırla gelecek sene ortasına kadar yaşayacağınız değişimleri gözlemleyin.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bu haftanın olumlu finansal haberleri de beraberinde getirmesi muhtemel. Özellikle komisyon, kredi, sigorta , miras yada eşinizin kazandığı para konusunda beklemediğiniz türden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugünler finansal açıdan oldukça olumlu olabilecek günlerdir. Ayrıca yeni gelişmelerle ev-aile konularına dikkatinizi yöneltip yeni organizasyonlar yapma ihtimali de var.



Öte yandan günlük işlerinizin akışı 15 Kasım’daki Satürn-Plüton karşıt açısı ile değişmeye başlayacak. Bu etki gelecek senenin ortasına kadar devam ediyor ve ilk olarak Aslan burçlarının ilk günlerinde doğanlar olmak üzere sıra ile herkesi etkileyecek. Bu süreç sonunda bu konuda tamamen şimdikinden farklı bir yerde olabilirsiniz. Farklı kişilerle iletişim içinde olmanız, farklı insanlarla çalışmanız muhtemel. Özellikle kazandığınız para ve iş hayatınız konularında yaşadığınız zorluklar size radikal değişimlere itecektir ama unutmayın bu değişimler olgunlaşmamız için gereklidir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



11 Kasım’daki Merkür ve Uranüs arasındaki uyumlu açının etkisi ile aklınıza düşen yeni fikirlerle adeta enerji depolayabilirsiniz. Uzun dönemli ilişkinizden de hoş bir süpriz bekleyin. Belkide uzun dönemli ilişkilerinizden veya ortaklıklarınızdan bu yeni fikirlere destek olabilir. Ancak bu fikirleri gerçekten yapmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz çünkü daha sonra kolayca dikkatiniz dağılabilir. Ayrıca sevdiğiniz kişi ile güzel bir haftasonu geçirmeniz büyük olasılık.



Kendinizi ifade ettiğiniz uğraşları, hobilerinizi yada aşk veya çocuk ile ilgili konulardaki gerekli değişimleri kendi kazandığınız para ile ilgili sorunlar ve limitlemeler yüzünden erteliyor olabilirdiniz ancak artık bu konuda ciddi değişimler yapma zamanı geldi. 15 Kasım bu değişimin başlangıcını simgeleyen bir tarih. Bugün Satürn ve Plüton arasındaki kare netleşiyor fakat aslında bu konunun ısınması aslında bir süreç. Bu aydan gelecek senenin ortasına kadar doğum tarihinize göre gerekli değişimleri yapmaya zorlanacaksınız. Her ne kadar bir müddet sıkıntı çeksenizde sonunun sizin için olumlu olacağından kuşkunuz olmasın. Bügün ayrıca ev ve aile hayatınızı yöneten alana giren Merkür sizden bu konularda kafanızda oluşan sorunların cevabını aramaya yöneltiyor olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İş hayatınızı ve kazandığınız parayı etkileyecek yeni fikirlerin aklınıza bugünlerde gelmesi muhtemel. Yeni ve yaratıcı bir proje de başlatabilirsiniz fakat bu daha once planladığınız bir şey olmayacaktır. Öteyandan işleriniz artabilir, yeni bir müşteri bulabilirsinizi kısaca günlük rutinlerinizde bir hareketlilik sözkonusu.



15 Kasım ise dönüm noktası niteliğinde bir gün. Bugün burcunuzdaki Satürn’ün Plüton’a yaptığı sert açı netleşiyor. Bu aslında bir süreç ve bugünlerden gelecek senenin ortasına kadar doğum tarihinize göre daha net belli olabilecek bir dönemde ev ve aile hayatınızda bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu değişimin hayatınızın temelini etkileyecek kapasitesi var. Her ne kadar böyle bir değişikliği hayatınıza entegre etmek zor olsa da bu değişim olgunlaşma yolculuğunuzun temel taşlarından biridir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu hafta süprizlerle dolu olabilir. Özellikle çocuklarınızdan veya sevdiğiniz insandan sizi mutlu edici haberler alabilirsiniz. Kendinizi ifade edebileceğiniz yaratıcı bir proje hiç aklınızda yokken önünüze gelebilir. Burcunuzdaki Güneş, Merkür ve Venüs , eğlence, çocuklar ve aşkın temsil eden alanda bulunan tahmin edilmez Uranüs ile iletişim içinde. Eğlenirken beklenmedik kazançlar da mümkün olabilir.

15 Kasım’da Satürn ve Plüton arasındaki kare açı netleşiyor. Bu her nekadar uzun bir süreyi etkileyen bir açı olsa da, gelecek sene ortasına kadar üç kere netleşecek bu açının ilk netliği olan bugün bir anlamda dönüm noktası. Artık bilinçaltından gelen baskıların iletişiminizi ve özellikle yakınlarınızla olan ilişkileri nasıl etkilediğinin farkına varıp bu yolda ciddi değişiklikler yapma zamanı gelmiş olmalı. Bazı bilinçaltında gizlediğimiz konuları kabul etmek zordur yada bazı iletişim problemlerinin kendimizden kaynaklandığını kabul etmek acı verir. Fakat bu görüş açısı değişimi olgunlaşmamız için gereklidir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu hafta Güneş, Merkür ve Venüs’ün Uranüs’e yaptığı açılar ev-aile hayatınıza beklenmedik kararları ve değişimleri getirebilir. Sorunlara çözümler daha once düşünmediğiniz alanlardan gelecektir. Aslında kompleksleriniz, bilinçaltınız bu işin oldukça içinde olduğu için en sağlıklı çözümleri kendinizle başbaşa kalarak, içinize yönelerek bulabilirsiniz. Kimbilir rüyalarınızda bu dönem size ilham kaynağı olabilir.



Uzun bir süredir arkadaşlarınızla ortak bir iş yapmak istiyor ve bunun çeşitli nedenlerle engellendiğini, limitlendiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Satürn ve Plüton’un 15 Kasım’da yaşanacak ilk kare açısı ile artık bir dönem sona eriyor ve bu günden itibaren ne kadar zor olsada özellikle kazandığınız para şeklini değiştirecek bazı gelişmler yaşanabilir. Bu gelişmeyi ilk yaşayacaklar Yay burcunun ilk günlerinde doğanlardır, daha sonra sıra ile diğerleri de gelecek sene ortasına kadar bir dönemi kapatacak, bir yenisini açacaktır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bu hafta belkide kendinize bir ara verip seyahati ciddi olarak düşünmeye başlamalısınız. Belki ani olarak karar verip, kısa süreli veya mesafeli bir seyahat kaçamağı planlayabilirsiniz. 11 Kasım’daki Merkür ve Uranüs arasındaki açı arkadaşlarınızdan veya yakınlarınızdan şaşırtıcı haberler de getirebilir. Bugünler çok orjinal şekilde kendinizi ifade etme fırsatınız da var. Bu etkileri kaçırmayın.



15 Kasım ise herkes için ama özellikle siz Oğlak burçları için bir dönüm noktası. Sizden değişim talep eden Plüton burcunuzun ilk derecelerinde ağır ağır ilerliyor ve henüz kariyer ve dış dünyadaki imajınızı etkileyen sektörü işgal etmeye başlamış Satürn bu sembole kare açı yapıyor. Belkide bir müddet kendinizi yapmanız gereken değişimlere karşı engelleniyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz, bunlar aslında iç çelişkilerinizin dış dünyaya yansımasıdır. Alıştığınız düzeni değiştirmek zordur ama bu işe yaramayan kabuğunuzdan kurtulmanız da mutluluğunuz için gereklidir. Bügün başlayan ve gelecek senenin ortasına kadar üç kere netleşecek bu kare açı ise kariyerinizin değişimi için kendinizin değişiminin şart olduğunu size öğretecektir. Bu enerjiden yararlanırsanız hayatınızın kontrolünü elinize alırsınız. Çözümün kendi benliğinizde yattığını anlayabileceğiniz bu döngünün sonunda gereken değişimleri de yapabileceksiniz. Unutmayın ilk etkilenecek ve değişimleri farketmeye başlayacak olanlar Oğlak burcunun ilk günlerinde doğanlardır, diğerleri de sıra ile takip eder.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu haftanın size güzel finansal haberlerle gelmesi muhtemel, iş hayatınızla ilgili beklemediğiniz fakat sevineceğiniz gelişmeler de olabilir. Yapacağınız konuşmalar ve sohbetlerin sonunda beklemediğiniz maddi açıdan olumlu bir fırsat çıkabilir. İçsel büyüme yurtdışı ile ilgili bir konu veya ufkunuzu geliştirici kurslar ve yüksek öğrenim aracılığı ile gelebilir. Bu olgunlaşma ne zamandır kapınızı çalsa da hiç bu kadar yakın olmamıştı. Yurtdışı ile ilgili bir konu, yayıncılık, yüksek öğretim gibi ufku geniş uğraşlardan herhangi biri buna aracı olacaktır.



15 Kasım’da netleşen Satürn ve Plüton arasındaki açı ise bunun için bir dönüm noktası niteliğinde. Bu aslında bir süreç ve gelecek yılın ortasına kadar ilk önce Kova burcunun ilk günlerinde doğanlar olmak üzere sıra ile bütün Kova burçları bu kabuk değişirminin sıkıntısını yaşayacaktır. Geçmişinizle yüzleşip, bunların hayata bakış açınızı nasıl etkilediğini daha net farkedebilirsiniz. Ancak bu gerekli değişimin sonucu sizi olgunlaştıracak ve potansiyelinizi kullanmada neyin sizi limitlediğini daha net size gösterecektir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu hafta yurtdışından gelen veya ufkunuzu genişletici aktivitelerle ilgili güzel haberler alma fırsatı var, belki de beklenmedik bir seyahat planı neşenizi yerine getirecektir. Ancak tutamayacağınız sözler verme ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Birçok konuya dağılmak yerine tek bir konuya sıra ile odaklanmanız gerekiyor. Bu 11 Kasımidaki Neptün’ün konumu ile başedebilmek için tek yol. Aksi takdirde kafanızı toparlayamayıpö olaylara sürüklenme ihtimali var. Gerçeklerden uzaklaşıp, fantaziye de kolay kayabilirsiniz.



İdeallerinize ulaşmanızı ve sosyal hayatınızda yapmak istediğiniz bazı değişiklikleri belkide ilişkileriniz aracılığı ile gelen sıkıntılar engelliyordu. İlişkilerdeki yakınlaşma problemleri bir çok konuda size engelliyor olabilir ama artık bu konuda bir şey yapmak için bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz. Bugün netleşen Satürn-Plüton kare açısı size bu şansı verecektir. Aslında bu bir süreç, bugünden gelecek yılın ortasında kadar doğum tarihine göre sıra size de gelecek. Bir kabuk değişirken sıkıntılar olacaktır ancak olgunlaşmak ve potansiyelimize ulaşmak için bu değişimin yaşanması gerekiyor.