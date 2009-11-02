Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu haftalık burç yorumunu sizin için hazırladı...



2 - 8 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Kaynaklarınız ve kazandığınız para haftabaşındaki Dolunay ile gündeme geliyor. Bu konuda kendinizi güvensiz hissetme veya paranın yetmeyeceğinden korkabilirsiniz. Aslan burcundaki Mars bu Dolunay’a kare açı yaptığı için maddi konularda rekabete girebilirsiniz. Bilinçaltında sadece ilgi istiyor da olabilirsiniz. Bu gerginliği ancak esnek davranabilmek çözebilir. Bu etkinin bir diğer ifadesi güvenlik ve ilgi ihtiyacı ile para harcama eğilimidir. Eğer para harcayacaksanız bunu kendinizi geliştirmek için kullanmak, bu türden projeler para ayırmak en doğru olandır aksi takdirde komplekslerin esiri olursunuz. 4 Kasım’da Mayıs ayından beri gerileyen Neptün direkt hareketine geçiyor. Neptün’ün ilerlemesi ruhani konulara ilginizi arttırabilir, artan sevgi ve şevkat size benzer görüşteki kişilere yaklaştırabilir, arkadaşlarınızla bağlarınızı kuvvetlendirebilir.



6 Kasım’da Ay, Yengeç burcuna geçip, Satürn’e sert açı yapıyor. Bunun anlamı evdeki duygusallığınızın getirdiği problemleri ancak hareket değişikliği ile çözebileceğinizdir. Kimbilir kendinizi yeterince ifade edemiyor olabilirsiniz ya da istediğiniz eğlence planı suya düşmüş olabilir. Çözüm için en iyi yol tavır değişikliği olabilir. 8 Kasım Pazar günü Venüs de Güneş’in yanına Akrep burcuna geçiyor. Haftasonunu bu sahiplenici, kıskanç ve pek de dürüst olmayan enerjilerin etkisinden uzun dönemli ilşkileriniz ve ortak kaynaklarınız nasibini alabilir. Pazar günü ayrıca Ay Aslan burcuna geçerken Mars’a yakınlaşıp, Venüs’e kare açı yapıyor bütün bunların etkisi ile ilişkilerde çelişmeye ve çekişmeye dikkat etmelisiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Haftaya kendi burcunuzdaki Dolunay ile başlıyoruz. Bu etki ile özellikle uzun dönemli ilişkiler alanında daha fazla güvenlik ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Karşı tarafın isteklerini biliyor olmalısınız ama herhangi bir düzen değişikliği yapmaya hazır olmayabilirsiniz. Bugünkü Venüs ve Plüton arasındaki uyumlu açı uzun dönemli ilişkinizin desteği sayesinde yurtdışı, yayıncılık, yüksek öğrenim veya hukuksal bir problemin aşılabileceğini gösteriyor. Bu hafta ayrıca Neptün direkt hareketine geçiyor bu da iş hayatında ortak amaçlar güden kişilerle birlikteliğinizi kolaylaştıracaktır. Kariyerinizle toplumsal projeleri birleştirme ihtimali de var.



6 Kasım’da Ay, Yengeç burcuna geçip, Satürn’e sert açı yapınca evde iletişim problem veya bazı olayları duygusal alma ihtimali ile gerginliği sembolize ediyor. Çözüm için en iyi yol tavır değişikliği olacaktır. Haftasonu Venüs’te Akrep burcuna geçince ilişkilerinizine ve ortaklıklarınıza bir süre oldukça uyumlu ve anlayışlı etki getirecektir. Ancak özellikle bu haftasonu kıskançlığı bu ilişkiden uzak tutmalı veya bazı tutkularınızı kontrol altına almalısınız. Aksi takdirde hiç sebep yokken bir tartışma çıkabilir, gereksiz duygular alev alabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



2 Kasım Pazartesi Boğa burcundaki Dolunay, içinizdeki güvenlik ihtiyacını tetikleyebilir, bu ihtiyacın yüzeysel sebeplerinin ardında çok derinde yatan sebepleri de vardır. İkizler burçları için özellikle iş hayatında ve günlük işlerde stabilite isteği veya sağlık alanındaki endişeleri bu işin yüzeysel yanını oluşturabilir. Bu ihtiyaçla gereken değişimleri yapmakta çekimser kalabilir, özellikle günlük rutinlerinizdeki değişikliklere direnebilirsiniz. Ancak gereken değişikliklere direnmek yerine, bu değişimi engelleyecek kuvvet çatışmalarına direnmelisiniz. Esnek davranabilme kapasiteniz bir kriz anında ne kadar dayanıklı olabileceğinizin göstergesidir. Boğa burcundaki Ay genelde bizlerin ayaklarını yere bastırır ancak bugün ayrıca Venüs ve Plüton uyumlu açısı var bu yüzden buna çok güvenmeyin. Ortak hesaplar, kredi, miraz türünden konularda bazı konuları görmezden gelebilirsiniz.



Neptün’ün direkt hareketine geçişi Mayıs ayından beri içe dönmüş bir enerjiyi yön değiştirtiyor. Bu etki özellikle vizyonunuzun önünü açacaktır, ufku geniş hedefler size uzun dönemli planlar yaptırabilir, hayal dünyanız genişleyebilir. Aşkın ve tutkunun sembolü Venüs yine oldukça tutkulu olan Akrep burcuna geçince özellikle özellikle iş hayatı, günlük hayatınız veya sağlığınız çerçevesinde arzularınızı arttırıp, korkularınızı ateşleyebilir. Kendinize kazançlı bazı gizli kaynaklar da bulabilirsiniz. Unutmayın evrende bu enerji var, kullanmak size kalıyor. Eğer önyargılarınızdan kurtulabilirseniz bu tür kaynakların akışını daha da rahatlatabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Haftabaşındaki Dolunay, kariyeriniz konusundaki iç güvensizliklerini de su yüzüne çıkarabilir. Herhangi bir değişim yapmak size korkutacaktır, statüskoyu takip etmenin faydaları daha cazip gelebilir. Özellikle ilişkileriniz veya çocuklarınızın sorumluluğunun ağırlığı omzunuzda daha fazla hissedilebilir ancak bu kişiler size yük olmak yerine destektir. Sizin mutluluğunuzla mutlu olurlar, mutsuzluğunuzla üzülürler. Bu yüzden kendi içsel korkularınıza onları bahane etmemelisiniz. 4 Kasım’da Neptün’ün direk hareketine geçince sizinde ortak finansman gereken planlarınızda artış olabilir. Örneğin eşinizin parasına veya alacağınız krediye güvenip bazı hayaller kurmaya başlayabilirsiniz. Bunlar genelde geniş vizyonlu, uzun dönemli planlardır. Bu dönem ayrıca iç dünyanıza ve hayallerinize yönelme dönemidir.

6 Kasım’da Ay, Yengeç burcuna geçip, Satürn’e sert açı yapınca bazı maddi konular sizi üzebilir. Kardinal semboller bizden tavır değişikliği bekler, belki de kazandığınız para bakış açınızı değiştirmeli veya tassarruf yapma şeklinizi değiştirmelisiniz. Haftasonu ise Venüs, Akrep burcuna geçiyor ve Aslan burcundaki Mars’a kare açı yapıyor. Belki de bu haftasonu riskli alışverişlere hiç girmemekte fayda var çünkü fevri olarak harcadığınız para sonradan size üzebilir. Bu etki bir müddet devam edecek dikkatli olmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Haftaya Boğa burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Bu Dolunay kariyer veya dış dünyadaki imajınız alanında istikrar ve hedeflerinize odaklanmada yardımcı olabilir. Ancak Mars ve Uranüs bu dengeye müdahale edebilir ve bu günlerde bu konularda tatmin olmak zor olabilir. Özellikle ortak kaynaklar ve ortak hedefleriniz konusunda tahmin ettiğinizden daha esnek davranmak zorunda kalabilirsiniz. Neptün bu hafta direkt hareketine geçiyor belki de uzun dönemli ilişkiler konusundaki görüş açınızı fantaziler ve hayaller bulandıracak.



Terazi burcundaki Satürn iletişime ve enformasyona limitler getirebilir ve düşünceler ve sorumluluklarla manevra kabiliyetinizi sınırlayabilir fakat bu hafta sadece kendinizi düşüp, kendi çıkarlarınızın arkasında durmanız faydalıdır. Bu duygularınızı aile fertleri ile konuşma fırsatınız olacaktır. Haftasonu Venüs’ün Akrep burcuna geçmesi ile özellikle ev ve aile konularında bir müddet gizlilik ve güvenlik sizin için daha önemli olacaktır. Ev ve aile sorumlulukları ile kendi kişisel hedeflerinizin bu süre içinde çelişmesi de muhtemel.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Haftabaşı gerçekleşecek Boğa burcundaki Dolunay ile seyahat etme isteğiniz artabilir. Ayrıca yurtdışı ile yapılacak bir işin de bugünlerde taslağı çıkmış olabilir. Kendinizi ufkunuz genişletici ve yüksek vizyonlu işlerin içinde de bulabilirsiniz. Bu Dolunay’a Uranus ve Mars’ın etkisi uzun dönemli ilişkinizinde bu işin içinde olabileceğini sembolize ediyor ve belki de sadece en yakınız hariç bu isteğinizin şimdilik gizli kalmasını istiyor olabilirsiniz.



Neptün 4 Kasım’da direkt hareketine geçince günlük işlerinizde ve iş hayatınızda iç güdülerinizin etkisi artıyor. Eğer kafa dağınıklığı günlük rütinlerinizi etkilemişse bu sayede kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Bu enerjinin olumlu kullanımı da bir toplumsal veya yardım projesini günlük hayatınıza adapte etmek olabilir. 6 Kasım’da gerçekleşecek Ay ve Satürn arasındaki sert açı bir arkadaşınızla aranızdaki parasal bir konuda sorunu işaret edebilir. Arkadaşlarla yapılacak işlerin problem çıkarması veya limitlenmesi de mümkün. Haftasonu ise Venüs, Akrep burcuna geçip Aslan burcundaki Mars’a kare açı yapıyor. Fikirlerinize ve kendinize karşı çıkılıyormuş veya kıskanılıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu hislerin çoğu bilinçaltınızın fabrikasyonu olma ihtimali yüksek.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



2 Kasım Pazartesi Boğa burcundaki Dolunay içinizdeki özellikle ortak hesaplar ve ilişkilerde yakınlaşma konularında güvenlik ihtiyacınızı tetikleyebilir, bu ihtiyacın yüzeysel sebeplerinin ardında çok derinde yatan sebepleri de vardır. Boğa burcundaki Ay genelde bizlerin ayaklarını yere bastırır ancak bugünkü dolunaya Mars ve Uranüs’ün yapacağı açılar biriken enerjileri sağlıklı dışarı atamayacağınızı gösteriyor, özellikle kredi kartlarınızı evde bırakmakta fayda olabilir.



Öte yandan, Mayıs ayından beri gerileyen Neptün’ün düzelmesi aşk hayatınız, yaratıcı uğraşlarınız veya varsa çocuklar konusunda kafa karışıklığını ve belirsizliği düzeltebilir. Bu konularda içgüdülerinize artık daha fazla güvenebilirsiniz. Ancak dikkat bu etki aşk fantazilerinizi de arttırabilir. Haftasonunda Venüs de Akrep burcuna geçince dikkatiniz daha fazla kazandığınız para ve değerleriniz konusuna odaklanabilirsiniz. Finansal alanda istekleriniz tutkuya dönüşebilir. Bu alandaki isteklerinizi kontrol altına almak işinize yarayacaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Haftaya Boğa burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Bu Dolunay’ın Akrep burçları için anlamı uzun dönemli ilişkilerinizi veya ortaklılıklarınızı ilgilendiren bir konuda bir karara varma ve sonuca ulaşma olabilir. Mars ve Uranüs’ün bu Dolunay’a yaptığı açı bu karara ev-aile veya kariyerinizin gerekleri yüzünden adeta itilme ihtimalini yükseltiyor. Bazı konularda insiyatifi ele almanız, diğerlerinin hareketlerine reaksiyon göstermenizden daha olumlu olacaktır. Öte yandan, 4 Kasım’da Mayıs ayından beri gerileyen Neptün düzeliyor. Bu ev ve aile konularındaki kafa karışıklığının ve belirsizliğin dağılacağının habercisidir.



Pazar günü burcunuzda bulunan Merkür ve Güneş’in yanına Venüs de gelecek. Bu güzellikleri ve uyumu daha fazla takdir edeceğiniz anlamına gelebilir. Etrafınızı güzelleştirmek için de uğraşabilirsiniz. Sözlerinizin ağırlığı ve çekiciliğiniz artacaktır. Bilinmeyeni ve gizliği anlama kapasitenizde artabilir. Ancak ne yaparsanız yapın olaylara mümkün olduğu kadar nazik yaklaşmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



2 Kasım Pazartesi, Boğa burcundaki Dolunay içinizdeki güvenlik ihtiyacını tetikleyebilir ve bu ihtiyaç sağlığınızı veya iş hayatınızı ilgilen bir konu ile su yüzüne çıkabilir. Bugünlerde rutinler katı kurallarla bağlanmak yerine belki de esnek olmanız isteniyor. Venüs ve Plüton arasındaki uyumlu açıda bunun ödülünün maddi olabileceğini düşündürtüyor. Neptün bu hafta Mayıs ayından yaptığı beri geri hareketinden düzeliyor. Fikirler, idealler yeniden canlanabilir. Belkide bu hayalleri gerçekleştirmek için iletişim kanallarını açabilirsiniz, bu konuda karşılıklı konuşmalar olabilir.



Biliçaltınızı ve iç dünyanızı kontrol eden alandaki Güneş’e Venüs de eşlik edecek. Venüs bu alanda gizli ilişkileri sembolize eder. Ayrıca bir müddet gizli tutkular ve kıskançlıklarınızın da etkisi altına girebilirsiniz. Bunların psikolojinizle alakasını ve derinlerdeki duygularını anlamaya çalışmanız muhtemel. Böylece bu toksik enerjiyi kendiniz anlama yolunda kullanabilirsiniz. Bu enerji ayrıca bazı bilinçaltı duygularının tatmini için ilişkilerde yakınlığa daha fazla ihtiyaç duyacağınızın da işareti olabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yeni hafta Boğa burcundaki Dolunay ile başlıyor. Boğa burcunun sembolize ettikleri stabilite ve rahatlıktır. Bugünlerde özellikle kendinizi ifade etme tarzınızda değişiklik yapmak istemeyebilirsiniz. Çocuklar veya aşklarınız ile ilgili bir konuda düzeni veya çalışanı bozmama eğilimdesiniz. Bugünlerde bir konu veya bir kişi sizden esnek olmanızı talep ediyorsa bunu ciddiyetle düşünmelisiniz. Aynı zamanda Venüs ve Plüton’un uyumu karşıdakine arkadaşça yaklaşmanız gerektiğini gösteriyor. 4 Kasım’da Mayıs ayından beri gerileyen Neptün direkt hareketine geçiyor. Neptün’ün ilerlemesi ile yardıma ihtiyacı olanlara daha eli açık olabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız para konusunda gerçeklerden uzak yaklaşımlarınız olabilir, bu alanda hayal dünyasının etkisinde kalma ihtimali artıyor.



6 Kasım’da Ay, Yengeç burcuna geçip, Satürn’e sert açı yapınca sizinde uzun dönemli ilişkilerinize daha dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Bugün özellikle para veya ortak hesaplar üzerinde anlaşmazlığa düşme ihtimali daha fazla. Öte yandan, haftasonu Venüs tutkulu ve kıskanç Akrep burcuna geçiyor ve arkadaşlar arası çekişmeyi kolaylaştırıyor. Dikkat edin bu çekişmenin maddi boyutu da olabilir. Bu günden Aralık ayı başına kadar bu sembolü taşıyacak Venüs bu çekişmenin yanı sıra arkadaşlar ile daha once keşfetmediğiniz bir kazanç kapısınında açılmasını sembolize ediyor da olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Haftabaşında gerçekleşecek Boğa burcundaki Dolunay ev-aile ile ilgili bir konuyu sonuçlandırabilir. Örneğin üzerinde çalıştığınız bir ev projesi tamamlanabilir. Ancak bu tür projelere gereğinden fazla harcama yapmak ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Bu etki aynı zamanda ev ve aile alanında duygusal temellerinizi kuvvetlendirmek için bir fırsattır. Mars ve Uranüs’ün bu dolunaya yaptığı açı aynı zamanda bugünlerde bir süpriz ihtimalini arttırıyor. Esnek davranabilirseniz bu süprizin sonucu mutlu biter, yeni tecrübeleri hayatınıza katar aksi takdirde hayatınızın dengelerini bozar.



4 Kasım’da burcunuzda gerileyen Neptün direkt hareketine geçiyor ve belirsizliğin, kafa karışıklığının , oryantasyon bozukluğunun çemberini kırıyor. İç dünyanız daha netleşirken, iç güdüleriniz de kuvvetlenecektir. Ancak 6 Kasım’da Ay, Satürn’e sert açı yaptığında günlük işleriniz yurtdışı ile ilgili sıkıntılar ve vizyon kısıtlamalarının kurbanı olabilir. Ayrıca Haftasonu Venüs, tutkulu Akrep burcuna geçiyor. Bir müddet kariyer veya imaj hırslarınız bu etki ile artabilir, bu alanda kıskançlığın kurbanı olabilirsiniz. Çekiştiğiniz kişinin uzun dönemli ilişkiniz veya ortağınız olma ihtimali var.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



2 Kasım'da Boğa burcundaki dolunay hayatınızın iletişim ve enformasyon alanında gerçekleşiyor. Bu konularda kendinizi daha analitik, hatta inatçı hissedebilirsiniz. Bütün bunların altında ise güvenlik ihtiyacı olabilir. Bu ihtiyaçla fikirlerinizi değiştirmekte direnmek ve kuvvet çatışmaları mümkün ancak esnek davranabilmenin faydası en çok uzun dönemli ilişkileriniz üzerinde faydalı olacaktır. Gerçekler üzerinden konuşursanız, kendi çıkarlarınızı gözetmekten zarar gelmez.



Neptün’ün direkt hareketine geçişi Mayıs ayından beri içe dönmüş bir enerjiyi yön değiştirtiyor. Bu etki ile içgüdülerinize daha fazla güvenmeye başlayabilirsiniz . Rüyalarınızın ve hayallerinizin bilincinize daha net gelmesi de söz konusu. Haftasonu Venüs, Akrep burcuna geçince özellikle ortak hesaplarınız konusunda kıskançlık söz konusu olabilir, kimbilir aklınıza eşinizin gizli kaynakları olduğu düşüncesi bile yerleşecektir. Arzuların artışı, seksüel hayatın hareketlenişi bu etkinin bir başka ifadesidir. Unutmayın evrendeki var olan enerjileri kullanış biçiminiz kendi bilincinize bağlıdır.