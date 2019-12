Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu haftalık burç yorumunu sizin için hazırladı...



26 Ekim - 1 Kasım



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



29 Ekim’de, Eylül 2007’den beri Başak burcunda bulunan Satürn’ün burç değiştiriyor olması bu haftanın en önemli olayı. Bugünden sonra Satürn üç yıllığına Terazi burcunu ziyaret edecek. Bunun Koç burçları için anlamı artık hayat derslerini iş hayatı, hizmet veya sağlık alanında değil daha çok uzun süreli ilişkiler veya hukusal alanda alacak olmalarıdır. Şimdiden iş temponuzun hafiflediğini, günlük sorumluluklarınızın artık size yük gelmediğini veya sağlığınızdaki iyileşmeyi hissetmiş olabilirsiniz.



Satürn, dengenin sembolü Terazi burcunda kendini rahat hisseder çünkü sembolize ettiği disiplin bu denge ortamında daha kolay elde edilebilir. Siz de artık ilişkiler alanında karşılaşabileceğiniz zorluklarla belki de en iyi dengeleri koruyarak mücadele edebilirsiniz. Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Ayrıca hatırlatmak gerekirse bu dönemde bu konularda alınmış kararlar uzun süreli olur.



28 Ekim’de Merkür, Akrep burcuna geçince kredi, sigorta gibi sizin kazanmadığınız kaynaklar konusunda araştırmalarınız artabilir. Merkür bugün aynı zamanda Plüton’a uyumlu açı yaptığı için bu tür girişimlerin kariyeriniz için olumlu olacağını sembolize ediyor. Bu aynı zamanda üçüncü kişilerden gelen kaynakların imajınıza yaptığı avantajlı etki olarak ta yorumlanabilir. Bugünkü Venüs-Jüpiter uyumlu açısı da ilişkileriniz ve sosyal hayatınızdaki olumlu havanın ve gelişmelerin habercisidir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



29 Ekim’de Satürn’ün Terazi burcuna geçiyor ve bu sizin için yeni ve önemli bir döngünün başlangıcıdır. Gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arası Satürn’ün hayatınızın aşk, çocuklar, eğlence ve hobileri etkileyen sektörüne 14 haftalık geri ziyaretini saymazsak, bu döngü yaklaşık üç yıl sürecek ve hayatınızın önemli dersleri iş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlık yolu ile gelecektir. Bu dönem örneğin iş hayatınız veya günlük işlerinizde yoğunluk ve sorumluluk artışı bekleyebilirsiniz. Bu yeni dönem zarfında işinizi yeniden organize edebilirsiniz, iş yoğunluğu size yeniden yapılanmayı zorunlu kılabilir. Daha disiplinli bir egzersiz veya diyet programına başlayabilirsiniz çünkü kendinize bakmazsanız olumsuz etkiyi hemen hissedebilirsiniz.



Eylül 2007’den bugüne kadar olan döngü ile olgunlaşmanız çocuklar, hobiler, aşk veya eğlence yolu ile olmuştu. Mesela kimi Boğa burçları çocuk sahibi olup sorumlulukları artmış, kimleri bir çocuğun eksikliğini veya var olan çocuğunun sorumluluğunu daha fazla hissettimiş olabilir. Diğerlerinin eğlence ve aşk hayatını omzunuzdaki sorumluluklarınız nedeniyle ciddi şekilde aksamış olabilir. Sonuçta sembollerin genel olarak anlamını bilince bunları kendi hayatınıza nasıl etki ettiğini en iyi siz bilebilirsiniz.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Ayrıca hatırlatmak gerekirse bu dönemde bu konularda alınmış kararlar uzun süreli olur.



28 Ekim’de Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu açı yeni bir iş imkanını beraberinde getirecektir. Bugünler çok çalışmaktan çekinmeyin faydasını katlarıyla alacağınızdan emin olabilirsiniz. Öteyandan, haftasonu ise özellikle ilişkiler açısından oldukça güzel geçebilir, ayrıca bu haftasonu Merkür ile Mars arasındaki kare açı yüzünden eve iş getirmek pek akıllıca olmayabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Eylül 2007’den bu yana ev ve aile sektörünüzdeki Satürn son iki yıldır bu konularda sorumluluklarınızı artırıp hayatınızı zorlaştırmış olabilir, doğum tarihinize göre bu dönem içinde taşınmış, ev hayatınızda önemli bir değişiklik yapmış olabilirsiniz. Bu hafta Satürn’ün burç değiştirmesi ile bu döngü bitiyor ve yenisi başlıyor. Artık hayat dersleri çocuklar, aşk, eğlence hayatı, kendinizi ifade ettiğiniz aktiviteler ve hobiler aracılığı ile gelecektir. Sadece gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arası 14 haftalığına ev-aile sektörüne geri dönecek Satürn sadece İkizler burcunun son günlerinde doğanları etkiler ve ev ve aile hayatı ile ilgili bitirilmemiş işlerini tamamlar.



Artık örneğin aşk veya çocuk konusunda daha gerçekçi olmanızı sağlayacak olaylar dizini hayatınızın içinde olacaktır. Bu alanlarda eski düşünce yapıları değişecek. Bu döngü size uzun dönemli plan yaptırır, alacağınız kararlar da uzun süreli olur.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz.



28 Ekim yine bu çocuklar, aşk hayatı, hobiler konularını yurtdışı ve uzak ufuklarla çok uyumlu birleştiriyor. Ayrıca bugün Merkür’de hayatınızın bu sektörüne geçiyor bu konuda düşüncelere dalmaya hazır olmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



29 Ekim’de, Eylül 2007’den beri Başak burcunda bulunan Satürn’ün burç değiştiriyor olması bu haftanın en önemli olayı. Bugünden sonra Satürn üç yıllığına Terazi burcunu ziyaret edecek. Bunun Yengeç burçları için anlamı artık hayat derslerini iletişim ve yakın çevrelerinden değil ev ve aile hatta hayatlarının temelini ilgilendiren konularda alacak olmalarıdır. Doğum tarihlerine göre üç yıl içinde evinizi değiştirebilir veya bu alanda önemli bir karar alabilirsiniz. Olgunlaşma karmaşık aile konularının çözülmesi ile gelecektir, yeni bir aile sorumluluğu veya taşınma mümkündür ve bu dönemde bu konularda alınmış kararlar uzun süreli olur.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eğer bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın ilk etkileri Yengeç burcunun ilk günleri olan 21 Haziran civarı doğmuş olanlar hisseder.



28 Ekim’de Venüs ve Jüpiter oldukça uyumlu bu da evinizi ilgilendiren ve kredi gibi ikinci kişilerden gelen kaynakları içeren bir finansal anlaşmanın yapabileceğini sembolize ediyor. Merkür bugün aynı zamanda Plüton’a uyumlu açı yaptığı için bu işin içinde uzun dönemli ilişkinizin olabileceğini sembolize ediyor.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bu haftanın en önemli olayı Satürn’ün burç değiştiriyor olmasıdır. Eylül 2007’de başlayıp bu hafta son bulan döngü şimdiye kadar hayat derslerini size kazandığınız para konuları ile veriyordu. Doğum tarihinize göre son iki sene içinde iş değiştirmiş olabilir yada kazancınızı arttırmak için çok uğraşıp, karşılığını göremediğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda endişelerinizi ve korkularınızı su yüzüne çıkartacak olaylar yaşamış olmalısınız.



Stürn gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arasında 14 haftalık bir süre tekrar Başak burcuna gerileyecek ancak bu gerileme sadece Aslan burcunun son günlerinde doğanları etkilyecektir. Bu geri dönüş dönemi hariç artık kazandığınız para ve değerleriniz üzerine endişelenme sayfasını kapatmış olmalısınız. Açılacak yeni sayfa ile birlikte yeni hayat dersleri alınacak. Bu derslerde eski bağlantılarınızın veya seyahatlerinizin kısıtlnaması ile veya yakınlarınız ve kardeşleriniz aracılığı ile gelebilir.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eğer bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek 3 yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın ilk etkileri Aslan burcunun ilk günleri olan 23 Temmuz civarı doğmuş olanlar hisseder.



Satürn’ün kazandığınız para sektöründen çıkması ve Jüpiter’in ortaklıklar alanına şans getiriyor olması önünüzdeki dönemi yeni iş başlangıçları için ideal kılıyor. Ayrıca 28 Ekim’de Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı da yapacağınız anlaşmaların oldukça kazançlı olacağını haber veriyor. Bu konuda bir aracı işinize oldukça yarayabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Eylül 2007’den beri burcunuzda olan Satürn bu hafta sonunda burcunuzu terk ediyor. Bir tek gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arası geri dönüp özellikle burcunuzun son günlerinde doğmuş olanlara bitirilmemiş işleri için son bir şans verse de, bir çoğunuz artık kendinizi tamamen işe yaramayan kabuğunuzu değiştirmiş, yeni bir hayata başlamış hissedebilirsiniz. İsterseniz 2007 yılına geriye dönüp baktığınızda hayatınızın ne kadar büyük ölçüde değişmiş olduğunu bir kez daha farkedin. Muhtemelen bu değişim bütün zorluklarına rağmen çok iyi sonuçlanmış olmalı. Bu hafta bu değişimi kutlama zamanı geldi.



Şimdi Satürn hayat derslerini kendi kazandığınız para alanında vermeye başlayacak ama emin olun üç yıl sonra Terazi burcunu terkederken de bu konuda bütün endişeleriniz ve korkularınızdan arınmış olacaksınız. Belkide kazancınızın sizin için anlamı tamamen değişecek, dünyaya daha realist bakabileceksiniz.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın yeni döngünün ilk etkilerini Başak burcunun ilk günleri olan 23 Ağustos civarı doğmuş olanlar hisseder.



Öte yandan bu hafta Venüs ve Jüpiter’in uyumlu açısı ve burcunuzun yöneticisi Merkür’ün Terazi burcuna geçiyor olması iş hayatında yapacağınız parasal anlaşmaları oldukça avantajlı kılıyor, çok akkılıca adımlar atıp, doğru kararlar alma ihtimali yüksek bu şansı iyi kullanmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



29 Ekim’de Satürn’ün burç değiştirip, bucunuza geçmesi önümüzdeki üç senelik zaman dilimizi etkileyecek ve sizin için oldukça önemli bir döngünün başlangıcıdır. Önünüzdeki üç yıl benliğiniz için bir olgunlaşma dönemidir, sabırlı, dengeli ve realist olma yıllarıdır. Doğum tarihinize göre yaşayacağınız bu yıllar içinde bir hayatınızda dönem kapanacak, yeni bir dönem açılacak. Buna nasıl bir olayın vesile olacağına ancak doğum haritanıza bakarak çıkarımlar yapabiliriz fakat Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz.



Çok daha gençseniz ve bu sizin ilk Satürn yıllarınız ise bu değişimlerin ağırlığını ve sorumluluğunu daha fazla hissedebilirsiniz. Bu ders döneminden endişe duymaya gerek yok çünkü sonuçtan memnun olmanız büyük bir ihtimal. Unutmayın ilk etkileri Terazi burcunun ilk günleri olan 23 Eylül civarı doğmuş olanlar hissecektir.



Mars, gelecek Temmuz ortasına kadar sosyal çevrenizi hareketlendireceği için bu geçiş döneminin ilk zamanları arkadaşlarınızdan destek görmeniz muhtemel ancak daha sonra Mars bilinçaltınızı yöneten sektöre geçiyor ve bu da özellikle oldukça gençseniz yaşadıklarınızın bilinçaltınızı şekillendireceğini sembolize ediyor.



Öte yandan, 28 Ekim’de burcunuzdaki Venüs, aşk, çocuklar ve eğlence hayatınıza bolluk getiren Jüpiter’le uyumlu etkileşim içinde. Bu güzel günleri sosyalleşerek geçirmelisiniz, aşk hayatınız için de olumlu bir gelişme bekleyebilirsiniz. Ya da aynı şekilde hobilerinizden elde edilecek bir para veya eğlence planlaması, herneyse sizi oldukçe menun edecektir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Eylül 2007’den bu yana arkadaşlar, sosyal ortamlar ve en önemlisi umutlarınızı ilgilendiren alanda bulunan Satürn bu hafta burç değiştiriyor. Son iki yıldır bu konularda sizi yaşattıkları ile adeta olgulaştıran sembol bu sefer iç dünyanızı, ruhaniyatı, bilinçaltınız dahil gizli olan herşeyi ve hastane gibi kurumları yöneten sektöre geçiyor. Önümüzdeki üç yıl hayat dersleri artık ancak iç dünyanızın gerçekten anlama çabalarınız, ruhaniyata dönme veya bilmediğiniz bir konunun ortaya çıkması ile gelebilir. Bu dönem sağlığınıza da özen göstermekte ve kontrollerinizi ihmal etmemekte fayda var. Satürn bir alandan geçerken verdiğiniz kararlar uzun dönemli olur, bu dönem zarfında o konuda sizde kendinizi değişmiş hissedersiniz, çıkarken de çıktığı alana bir hediye bırakır. Umutlarınızı temsil eden sektörden çıktığı için örneğin çok istediğiniz bir arzunuzun gerçekleştiğini görebilirsiniz. Ancak bunun ne olduğunu anlamak için Mart’a kadar bekleyebilirsiniz, nasılsa bunun o hediye olduğunu anlayacağınız türden bir şey olacaktır.



Hayatınızın sıkıcı veya çok da eğlenceli olmayan dönemi bu hafta ile resmen bitiyor ancak Akrep burcunun son günlerinde doğmuş olanlar için Satürn gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arası bir kez daha hayatınız sosyallik sektörüne geri dönecek ve bitmemiş dersleri tamamlayacak. Diğerleri için dersler bu alana 2036’ya kadar uğramayacak.



Ayrıca hatırlatmak gerekirse Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın yeni dönemin ilk etkilerini Akrep burcunun ilk günleri olan 23 Ekim civarı doğmuş olanlar hisseder.



Öte yandan 28 Ekim’deki Venüs-Jüpiter uyumlu açısı bolluğun ve kazancın sembolüdür. Bu bolluk direk olarak ev ve aile hayatınızı etkiliyor. Yeni bir ev eşyası almayı düşünüyor veya ev ile ilgili bir anlaşma imzalamak üzereyseniz bu günler oldukça avantajlıdır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu haftanın en önemli haberi Eylül 2007’den beri hayat derslerini kariyer alanında vermeye çalışan Satürn’ün burç değiştiriyor olması. Artık sizden olgunluk bekleyen konular arkadaşlar ve sosyal çevrenizden gelecektir. Satürn bir alandan geçerken getirdiği zorluklar veya değişikliklerle bizi realiteye daha fazla yaklaştırır, o konu üzerinde çok çalışma, doğru yargı, pratiklik ve verimlilik bekler ve bunları gerçekleştirenlere hediyesini bırakıp hayatın başka bir alanına geçer. Muhtemelen ya kariyerinizi veya dış dünyadaki imajınızı ya da buna bakış açınızı son iki sene de değiştirdiniz. Uygun yaşta ve bu dönemi iyi değerlendiren olan bir çoğunuz bu dünyaya ne yapmak için geldiğini buldu veya o yöne yöneldi. Şimdi bütün bu derslere, kariyerinizden gelen geliri veya umutlarınızı ve ayrıca sosyal hayatınızı adapte etme zamanı geldi.



Satürn bu alanda iken sembolize ettiği enerjiyi en iyi kullanma yollarından biri toplumsal bir projeye dahil olmaktır. Ayrıca bu dönemde sizden yaşça büyük insanardan oldukça fazla destek te görebilirsiniz.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın ilk etkileri Yay burcunun ilk günleri olan 23 Kasım civarı doğmuş olanlar hisseder. Yay burcunun son günleri doğanlar ise Satürn’ün kariyer ve imaj sektörüne dönüşünü tekrar gelecek yılın Nisan ve Temmuz ayları arasında kısa süreliğine yaşayacaklar bundan sonra çok uzun bir sure bu konu tekrar açılmayacak.



Öte yandan bu hafta arkadaşlarla çok eğlenceli birliktelikler veya sosyal bağlantılarınızdan kazançlar için en uygun günler 28 Ekim civarıdır. Bugün Venüs ve Jüpiter oldukça uyumlu açı yapıp sizi çok memnun edebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



29 Ekim’de, Eylül 2007’den beri Başak burcunda bulunan Satürn’ün burç değiştiriyor olması bu haftanın en önemli olayı. Bugünden sonra Satürn üç yıllığına Terazi burcunu ziyaret edecek. Artık hayat dersleri size yurtdışı ile ilgili konular, yayıncılık ve yüksek öğrenim alanında değil kariyer ve dış dünyadaki imajınız alanından gelecektir. Kariyeriniz her zaman yaptığınız iş olmayabilir, bu repütasyonunuzu sağladığınız konudur. Hayatın bu alanı Oğlak burçları için çok önemlidir. Satürn burada size sabırlı ve disiplinli olmayı öğretecek ve belkide çok çalıştıracaktır. Sıkılacaksınız, çalışacaksınız ve belki de bu alanı tamamen değiştireceksiniz ama Satürn’ün bir alana girmesi demek getireceği dersleri ile birlikte sizi olgunlaştırarak bir üst seviyeye çıkartacak olması demektir.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın ilk etkileri Oğlak burcunun ilk günleri olan 22 Aralık civarı doğmuş olanlar hisseder. Ayrıca hatırlatmak gerekirse bu dönemde bu konularda alınmış kararlar uzun süreli olur.



28 Ekim’de Merkür, Akrep burcuna geçince sosyal ortamlarda, arkadaşlar arası iletişiminiz artabilir. Merkür bugün aynı zamanda Plüton’a uyumlu açı yaptığı için bu tür sosyalliğin sizin için olumlu olacağını sembolize ediyor. Bugün ayrıca Venüs ve Jüpiter oldukça uyumlu, özellikle kariyerinizi ve kazandığınız parayı ilgilendiren önemli bir finansal anlaşmanın yapabileceğini veya haberin alınabileceğini sembolize ediyor.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu hafta Satürn’ün burç değiştirmesi ile hayatınızda yeni bir döngü başlıyor. Artık hayat dersleri ve olgunlaşma diğer insanlardan ve kurumlardan gelen kaynaklar, yakınlaşma ve ölüm gibi konulardan değil yurtdışı, yüksek öğrenim,yayıncılık türünden konular aracılığı ile gelecek. Bu konular aracılığı ile çok şey öğreniyor ve olgunlaşıyor olacaksınız.



Geriye dönüp baktığınızda özellikle maddi açıdan Eylül 2007’den bu yana çok farklı yerde olmalısınız. Doğum gününüze bağlı olarak bu süre zarfının her hangi bir döneminde yaşadığınız olaylar sizi oldukça değiştirmiş olmalı. Kova burçunun son günlerinde doğanlar için gelecek yılın Nisan-Temmuz ayında öğrenilecek bir kaç ders kaldı ise de önümüzdeki 30 yıl sınavlar bu konudan gelmeyecek. Artık miras konuları daha rahat çözülebilir, krediler daha rahat alınabilir veya eşinizden gelen maddi desteğin daha fazla keyfini çıkarabilirsiniz.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında şimdi geçtiği Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın ilk etkileri Kova burcunun ilk günleri olan 21 Ocak civarı doğmuş olanlar hisseder.



Ayrıca 28 Ekim’de Venüs-Jüpiter uyumlu açısı ve Merkür’ün Terazi burcuna geçmesi yine bahsettiğim yurtdışı, uzak ufuklar, uzak yerlere seyahat, yayıncılık ve yüksek öğrenim konusunda oldukça olumlu bir haberin kapınızı çalacağını sembolize ediyor. Belkide uzaklara seyahat edeceksiniz ve bu seyahatten oldukça memnun kalacaksınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Eylül 2007’den beri derslerini uzun dönemli ilişkileriniz üzerinden veren Satürn bu hafta burç değiştiriyor. Oldukça zor bir test olan Satürn’ün Güneş’inize karşıt açı yapmasını bu son iki senenin bir döneminde yaşamış olmalısınız ama artık bu dersler çoğunuz için bitti ve artık bu konuda daha olgun yep yeni bir insan olmalısınız. Bir tek Balık burcunun son günlerinde doğanların bir takım bitmemiş dersleri var ve bu dersleri gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arasında verip mezun olacaklar.



Şimdi Satürn üç seneliğine Terazi burcuna geçiyor bunun Balık burçları için anlamı ise hayat derslerini eşlerinin kazandığı para, kredi, sigorta, miras gibi diğer araçlardan gelen kaynaklar yolu ile alacaklar. Belki eşinizden gelen kaynak bir süreliğine azalacak yada eşiniz para kazanmak için uzak bir yere gitmek zorunda kalacak. Aldığınız kredilerin geri ödeme vakti gelmiş te olabilir. Bütün bu sembollerin ne anlama geldiğini anladıktan sonra kendi hayatınız için en iyi yorumlamayı siz yapabilirsiniz.



Satürn en son Eylül 1980 ile Agustos 1983 arasında Terazi burcundaydı. Eger bu tarihler arasında doğduysanız olgunlaşmanın temel taşı olan ilk Satürn döngüsünü yaşayacaksınız, eğer bu yılların size getirdiği değişimi hatırlayacak yaşlardaysanız bu gelecek üç yıllık dönemin sizin için anlamı hakkında bir fikir yürütebilirsiniz. Ayrıca hatırlatmak gerekirse bu dönemde bu konularda alınmış kararlar uzun süreli olur.



Öte yandan, 28 Ekim maddi konularda konuşmak, pazarlık veya finansal bir anlaşma yapmak için çok olumlu bir gün çünkü bolluğun ve paranın sembolleri çok uyumlu açı yapıyor ve bu günü ve etrafındaki günleri şanslı kılıyor.