Haftalık burç yorumu

21 - 28 EYLÜL

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

22 Eylül’ü 23’üne bağlayan gece; Güneş, Terazi burcuna geçip kuzey yarımküreye sonbaharın geldiğini haber veriyor. Bu sembolün Koç burçları için anlamı, ikili ilişkilerde bir ay boyunca ekstra canlılıktır. Aynı saatler Merkür, Satürn ile birleşiyor. Çok uzun süreli olmayan bu enerjiyle özellikle iş hayatında ve sağlık konusunda temkinli düşünmeye meyiliniz olabilir, konsantrasyonunuz artabilir. 23 Eylül’de Güneş, Plüton’a kare açı yapınca ya kariyeriz ile ilgili bir konuda ya da uzun dönemli ilişkiler konusunda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Yolunda gitmeyen konularda değisim yapma mecburiyeti de duyabilirsiniz. Eğer bugünlerden yara almadan kurtulmak istiyorsanız, hayatınızın bu alanında bakış açınızı biraz değiştirmelisiniz. Plüton’un yeni bir başlangıç için eskiyi bitirme etkisi vardır, bunun farkında olmanız ve artık çalışmayanı bırakabilmeniz gerekmektedir. Buna kendinizi yavaş yavaş alıştırmakta fayda var. Bugünlerde otorite ile anlaşmazlıklar da muhtemel. Kendi davranışlarınızın arkasında durabilirseniz sorun çıkmayacaktır. Ayrıca etrafınızdaki sebepsiz kuvvet gösterileri de sizi sinirlendirebilir. Özelikle iş hayatını ilgilendiren konularda bazı mekanik problemler yaşama riskiniz var.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Hafta ortası Güneş’in Terazi burcuna geçmesi ile Boğa burçlarının günlük işleri ve iş arkadaşları ile ilişkileri hareketlilik kazanabilir. Sağlık açısından da kendinizi nispeten daha iyi hissedebilirsiniz. 23 Eylül’e kadar konsantrasyonunuz da hayli kuvvetli olabilir. Bundan faydalanmayı ihmal etmemelisiniz. Ancak değişim isteği, yurtdışı ile ilişkilerinizi, yüksek öğrenim, yayıncılık konularını veya hukuksal ilişkilerinizi zorlamaya devam edecektir. Bugünlerde kendinize yeni bir yol çizmek için bazı şeyleri feda etmekten çekinmeyebilirsiniz. Bu haftanın gergin açısı, arkadaşlar veya eğlence hayatınız üzerinde olabilir. Kalabalık bir ortamda gerginlik yaşama veya olmadık bir laftan alınma ihtimali var. Kendinizi son iki senedir hayattan zevk almaktan uzak ve çalışma odaklı olarak görüyorsanız bu durum ancak 20 Ekim’den sonra değişecektir. Kasım ile birlikte hobilerinize, çocuklarınıza, eğlenceye ve aşka daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Çalışmaktan çocuk yapmayı veya onlarla ilgilenmeyi ihmal eden Boğa burçları da bu tarihten sonra bu konulara eğilebilirler.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

22 Eylül’de gece yarısı Güneş, Terazi burcuna geçiyor, gece ve gündüzün eşitlendiği bugünü takiben bir ay boyunca ilişkilerimizde denge konusu öne çıkar. Burcunuzun çocuklar, yaratıcı aktiviteler, eğlence ve aşk alanına ekstra enerji geldiğini de önümüzdeki bir ay boyunca hissedebilirsiniz. 23 Eylül’de gerileyen Merkür, Uranüs’e karşıt açı yapacak. Bu kariyer veya ev-aile alanlarında sıkıntı anlamına geliyor. Belki de kaprisli, baskıcı veya patavatsız biri bu sıkıntıyı yaratacaktır. Ancak gelecek hafta tam olarak etkisinden kurtulabileceğiniz bu ruh hali, aynı zamanda uzun dönemli Satürn-Uranüs gergin açısından da etkileniyor. Bugünlerde hayatınızın bu iki alanında uzun süreli karar almamakta fayda var. Geçen haftadan bu yana Satürn, Uranüs, gerileyen Merkür, Güneş, Ay ve Plüton birbirlerinden ters etkileniyor ve bu durum her ne kadar genel olarak herkesin içini karartıp, sıkıntı verse de, özellikle İkizler burcunun son günlerinde doğanları direkt olarak etkisi altına almaktadır. Bu etkilerin yarattığı kafa karışıklığı, sorumluluklardan kurtulma isteği malesef bu hafta da devam edecek. Ancak tam olarak bir rahatlamayı belki 29 Ekim’de Satürn’ün Başak burcundan çıkması ile elde edebileceksiniz.Bu hafta seyahat ederken çok dikkatli olmalısınız, özellikle Güneş ve Plüton’un kare açı yaptığı şu günlerde mekanik problemler sık görülür. Seyahat edeceğiniz aracı, programınızı, saatleri defalarca kontrol etmekte fayda var. Ayrıca varsa çocuklarınız ve partnerinizin sorunlarına da ekstra özen göstermek yararınıza olacaktır.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

23 Eylül’ün ilk saatleri Güneş, Terazi burcuna geçerek ve ev-aile hayatınıza bir ay boyunca ekstra enerji verecektir. Günlerin eşitlendiği bu sonbaharın ilk günlerinin sembolü denge ve uyumdur, bu enerjiyi hayatınızın temeli sayılan alanda hissedebilirsiniz. Geçen haftanın stresli etkileri henüz bitmiş değil. 23 Eylül’de Merkür, Uranüs’e karşıt açı yapınca özelikle insanlarla iletişim kurarken veya genel olarak iletişimi ilgilendiren konularda sıkıntı yaşamanız mümkün. Kendinizi oldukça gergin ve patlamaya hazır da hissedebilirsiniz, sonradan pişman olacağınız bir hareket yapmak istemiyorsanız, sabırlı olmanızda ve düşünerek hareket etmenizde fayda var. Ayrıca olayların gerçek yüzünü veya arka planını anlamaya çalışmayı da ihmal etmemelisiniz. Özellikle Yengeç burcunun son günlerinde doğmuş olanlar veya bu derecelerde yükseleni olanlar eğer fevri ve gergin olduklarını fark ederlerse davranışlarını da kontrol edebilirler. Bu alandaki sıkıntılar her ne kadar Ekim ortasına kadar devam edecek olsa da yanlış anlamalar veya aksilikler Merkür’ün direkt hareketine geçeceği ay sonunda azalabilir. Biraz daha sabretmeli ve dünyanızı fevri bir kararla değiştirmeye kalkmamalısınız.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Bu hafta Güneş, Terazi burcuna geçince Aslan burçlarının genel olarak iletişim hayatına ve yakın çevreleri ile ilişkilerine ekstra enerji gelebilir. Günlük hayatınızın hızının, yapılan konuşmaların ve sosyal hayatınızın da bir ay boyunca hareketlenmiş olduğunu hissedebilirsiniz. Koşuşturmaktan kendinizle ilgili konulara vakit ayıramamaktan şikayetçi olma ihtimali de yüksek. 23 Eylül’de Merkür ile Uranüs birbirlerine karşıt açı yapınca özellikle kendi kazandığınız para veya ikinci kişilerden gelen kaynaklar konusunda stresli etki devam edecektir. Bugünlerde sizi üzecek bir haber alma ihtimali olduğu kadar kendi kendinizi doldurma ihtimaliniz de var. Bu konudaki düşüncelerinizi kontrol edebilirseniz belki bugünleri kazasız belasız atlatma ihtimaliniz olabilir. Bu konu ile ilgili yanlış anlamaların veya diğer iletişim problemlerinin bitmesi için gelecek haftayı, kalıcı bir çözüm için ise Ekim sonunu beklemeniz gerekebilir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Bu hafta 22 Eylül’ü 23’üne bağlayan gece Güneş burcunuzdan çıkıp Terazi burcuna geçince bir ay boyunca kazandığınız para ile ilgili konular aklınızı meşgül edebilir. En azından Güneş enerjisi hayatınızın bu alanına geçiyor diyebiliriz. Öte yandan, 15 Eylül’den sonra doğanlar ve Başak burcunun son derecelerinde yükseleni olanlar için stresli günler geçmiş değil. Yönetici gezegeniniz Merkür ve ani değişimler getirebilecek Uranüs’ün 23 Eylül’de karşı karşıya gelmesi ile sinirleriniz hayli gerilebilir. Uzun dönemli ilişkileriniz ve ortaklıklarınız bu gerginlikten nasibini alacaktır. Ancak belki de fazla mesai yapan zihninize bir dur diyebilirseniz belki bugünleri kazasız belasız atlatabilirsiniz. Aynı gün kazandığınız para sektöründeki Güneş, yaratıcı konuları ilgilendiren alanda bulunan Plüton’a kare açı yapıyor. Bu alanda yeni bir sayfa açmak için bir konuyu bitirme isteğiniz artabilir. Ancak temkinli olmakta fayda var, bu tür konularda fevri duygulara yenik düşmek daha sonra sizi pişman edebilir.

TERAZİ (23 EYLÜL– 22 EKİM)

Bu hafta Güneş burcunuza geçince bir ay boyunca kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz. Ancak geçen haftanın stresli açılarının etkisi bu hafta da devam ediyor. Özellikle 23 Eylül’de Merkür, Uranüs’e karşıt açı yapınca günlük işleriniz, iş hayatınız veya sağlığınızla ilgili bir konuda sinirleriniz bozacak bir gelişme yaşama riski devam ediyor. Acelecilik önemli detayların gözden kaçmasına neden olabilir. Kendinizi genel olarak dikkati dağınık, fevri ve sinirli hissetme ihtimaliniz yüksek. Pozitif olarak yaratıcı ve ilginç fikirler de aynı hızda gelecektir. Yenilik yapma isteği, rutinden sıkılmanız sizi mantıksız hareketlere sürükleyebilir. Özellikle iş hayatında yanlış yapmamak için sistemli olmalısınız, acele iş bitirme isteği normalden fazla hata getirebilir. Aynı gün burcunuzdaki Güneş değişimlerin enerjisini sembolize eden Plüton’a kare açı yapınca ev ile ilgili bir değişime çok ani karar verebilirsiniz. Dikkat edin sırf değiştirmek için kaynaklarınızı boşuna harcamış olmayın çünkü bu değişim kolay olmayacaktır.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Geçen haftanın stresli etkileri bu hafta da etkisini özellikle arkadaş çevreniz, çocuklar, eğlence ve aşk hayatınız üzerinde gösterebilir. Örneğin bir arkadaşınızdan beklenmedik bir haber veya yorum alabilirsiniz ve bu ilişkiniz veya çocuğunuzla ilgili olabilir. Bugün ayrıca Güneş, iletişim hayatınızı ve akrabalarınız ile ilişkileri temsil eden sektördeki Plüton’a kare açı yapıyor. Genel olarak kendinizi stresli ve negatif hissetmeniz, yakın çevrenizle iletişimde problemler yaratabilir, özellikle en yakınınızda olanlar bundan olumsuz etkilenecektir. Geri planda kalmak, sorunlara davetiye çıkartmamak, insanları kışkırtmamak bu hafta yapacağınız en akıllıca hareketler olacaktır.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Bu hafta 23 Eylül’ün ilk saatlerinde Güneş, Terazi burcuna geçince sizin de sosyal hayatınıza olumlu bir enerji gelebilir. Bu enerjiden faydalanıp, çevrenizi geliştirmek, özellikle iş ile ilgili yeni dayanışmaları araştırmak yararınıza olacaktır. Ayrıca bu hafta arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalar, grup çalışmaları veya yeni bağlantılar para kazanma methodlarınızı değiştirebilir, en azından bu konuda bakış açınızı değiştirecek türden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak geçen haftanın kariyerinizi etkileyen stresli açıları bitmedi ve yine beklenmedik bir yanlış veya hata önünüze gelebilir. Bugünlerde önemli toplantılar ayarlamamak, önemli kağıtlara imza atmamak faydalı olacaktır. Yay burcunun son haftasında doğduysanız son günlerde yaşadığımız sert etkilerin hayatınızı direkt olarak etkileme ihtimali var. Bugünlerde özellikle kazandığınız para konusunda işinize yaramayacak her ne varsa bunlardan kurtulma iç güdüsü içinde olabilirsiniz. Bu etkiler geçici. Merkür ay sonu düzelince bu hata ve yanlışların getirdiği sıkıntılardan kurtulmuş olabilirsiniz. Satürn, Ekim ortası Başak burcundan çıkınca da kariyerinizin önündeki limitlerin yok olması muhtemel. Biraz daha dişinizi sıkmalısınız.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Bu hafta Güneş, Terazi burcuna geçince kariyerinize yeni bir enerji gelebilir. Terazi burcu uyumun ve dengenin sembolüdür, siz de bu enerjilerden yararlandıkça evren ile uyumu sağlarsınız. Ancak geçen haftanın stresli açıları henüz bitmedi. Özellikle 23 Eylül’de Merkür, Uranüs’e karşıt açı yapınca özellikle iletişimde asabiyetin etkisini hissedebilirsiniz. Merkür aynı zamanda seyahat ve ulaşımın da sembolüdür, bugünlerde sehayat ediyorsanız, beklenmedik bir rötar veya aksilik canınızı sıkabilir. Yine aynı tarihlerde benliğinizi tamamen dönüştürmeye niyetli Plüton, kariyer evinizdeki Güneş’e kare açı yapıyor. Kimbilir belki de bu hafta bu alandaki gelişmeler sizde derin değişikliklere neden olabilir. Ancak dikkatli olun; bu enerji ile bütün köprüleri yakıp, yeni bir yola çıkma niyetindeyseniz, önemli kararları biraz daha sakin düşünebileceğiniz tarihlere ertelemekte fayda var.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçince sizin de yurtdışı, yayıncılık, yüksek öğrenim ile ilgili işlerinize ekstra bir enerji gelebilir. Ancak Plüton ile transformasyon geçiren bilinçaltınız yine bu konulardan biri ile hareketenebilir ve bu bilinçaltı etkileri ile kendinize sıkıntı yaratabilirsiniz. Öte yandan eşinizden gelen ya da miras, sigorta gibi ikinci insanlar aracılığı ile elde ettiğiniz kaynaklar ile sizin kazandığınız para konuları arasındaki uyumsuzluk devam ediyor olmalı. Bu iki konu birbirini ilgilendiriyor ve hayatınıza bir tür gerginlik getiriyor olabilir. Endişelenmeyin; bu alandaki bütün yanlış anlamalar bu ayın sonunda çözülecektir. Ekim ortasından sonra ise özellikle karşı taraftan gelen maddi ve manevi desteğin eksikliğini artık hisssetmeyebilirsiniz.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Bu hafta Güneş’in Terazi burcuna geçmesi ile eşinizden gelen veya miras, sigorta türünden kaynaklar konusu yine gündeminize oturabilir. Ancak bu hafta da geçtiğimiz haftanın sıkıntılı etkileri devam ediyor. 23 Eylül’de Merkür, burcunuzdaki ani değişimlerin sembolü Uranüs’e karşıt açı yapınca yine uzun dönemli ilişkilerinizin stresli etkiler altında olduğunu sembolize ediyor. Acele verilmiş kararlar, ani haberler, fevri hareketler olumsuz olaylara sebep olabilir. Eşiniz ve ortağınızın stresi size de yansıyabilir. Yanlış anlamalar, hatalar ve sonradan pişman olacağınız davranışların etkisi gelecek haftadan itibaren azalacaktır. Ancak gerçek bir aydınlığa Ekim ortasından sonra çıkabilirsiniz.