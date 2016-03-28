Haftalığını gasp etmeye çalıştığı 12 yaşındaki Suriyeli çocuğu öldürdü!

Gaziantep’te 34 yaşındaki Cengiz P. tarafından başı kesilerek öldürülen Suriye uyruklu 12 yaşındaki Ferhat Ali'nin, 50 lira haftalığını cinayet zanlısına vermediği için öldürüldüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde kentin Karayılan Mahallesi’nde meydana gelen olayda öldürülen 12 yaşındaki Ferhat Ali, ülkesinde iç savaşın başlamasının ardından IŞİD denetimine geçen Cerablus’tan kaçarak ailesiyle Gaziantep’e geldi. Türkmen olduğu öğrenilen Ferhat Ali, yaşadıkları mahalledeki buzdolabı tamircisinin yanında 50 lira haftalıkla çalışmaya başladı.

50 lira haftalık için öldürülmüş

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Cengiz P. dün akşam Ferhat Ali’nin çalıştığı işyerine gelerek, aldığı 50 lira haftalığı kendisine vermesini istedi. Cengiz P., bu isteğine olumsuz yanıt veren Ferhat Ali’yi işyerinin arka tarafına götürüp bıçakla boğazını keserek öldürdü ve parasını aldı. Cengiz P. kaçarken yanında götürdüğü kesik başı, aynı mahalledeki harabe bir binanın bahçesindeki kuyuya attı.

Gürültüyü duyanlar işyerine geldiklerinde Cengiz P.’yi kaçarken görüp, polisi aradı. Gelen polis ekibi, işyerinin arka tarafında Ferhat Ali’nin başı kesilen cesediyle karşılaştı.

Cinayet zanlısı yakalandı

Olayın duyulması üzerine toplanan mahalle sakinleri, cinayeti Cengiz P.’nin işlemiş olabileceği söyleyince polis bu kişiyi aramaya başladı. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği arama çalışmalarında polis, gece geç saatlerde şüpheli Cengiz P.’yi suç aleti bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan Cengiz P.’nin ifadesinde, Suriyeli çocuğun başını kuyuya attığını söylemesi üzerine burada çalışma başlatıldı. Ferhat Ali’nin kesik başını, itfaiye ekipleri 11 saat süren uzun uğraşlar sonucu atıldığı kuyudan çıkardı.

Cinayet kurbanı Ferhat Ali toprağa verildi

Gözaltına alınan şüpheli Cengiz P.’nin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de sorgusu devam ederken, cinayete kurban giden Suriyeli çocuğun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Ferhat Ali’nin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ferhat Ali’nin babası Ali Seyrek’i yakınları teselli etti. Suriyeli ailenin yakınları, “50 lira için böyle bir vahşete gerek var mıydı?” diyerek cinayet şüphelisi Cengiz P.’ye tepki gösterdi.

Valilik’ten açıklama

Gaziantep Valiliği de, yaptığı yazılı açıklamada cinayet şüphelisi Cengiz P.’nin polisin mahalle sakinleriyle birlikte yaptığı aramada yakaladığını bildirdi. Valilik açıklaması şöyle:

“İlimiz Şahinbey İlçesi Karayılan Mahallesi Karayılan caddesinde 26.03.2016 cumartesi günü meydana gelen olayda; Suriye uyruklu F.A. adlı şahıs faili meçhul kişi yada kişilerce işyerinde bıçakla öldürülmüştür. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli C.P.’nin maktulün çalıştığı işyerine geldiği, maktulü işyeri deposuna götürerek üzerindeki parasını gasp ettiği ve öldürdüğü tespit edilmiştir. Firari şüpheli C.P. olayda kullanıldığı düşünülen 1 adet bıçak ile birlikte saat 23.30 sıralarında mahalle sakinleri ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır.”