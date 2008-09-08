Haftada tek iğne umudu

Toronto Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, en çok 45 yaşının üzerindeki yetişkinlerde görülen tip 2 diyabet hastalığını denetim altına almak için hastanın günde iki iğne yerine haftada bir iğne kullanması mümkün olabilecek.



Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, şeker hastalarının kullandığı "exenatide" ilacının geliştirilen yeni formülüyle kandaki şeker seviyeleri daha iyi denetim altına alınabiliyor.



Araştırmalarda 30 haftadan fazla bir süre, 259 hastaya yeni geliştirilen "exenatide" ilacı ile haftada bir ya da alışılagelmiş ilaçla günlük 2 iğne yapıldı. Bu sürenin sonunda hastaların kanlarındaki Hemoglobin A1c (HbA1c) kimyasalının seviyesinde, haftada bir iğne olanlarda daha iyi düşüş gözlendi. Deneylerde bu tedavi şeklinin yan etkisinin de az olduğu saptandı.

Ancak uzmanlar, deneylerden elde edilen sonuçların kesinliği için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.