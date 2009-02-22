T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Haftada iki kez seks yapın!

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, haftada iki kez seks yapmak, kalp krizi riskini yüzde 50 azaltıyor.

22 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, haftada iki kez seks yapmak, kalp krizi riskini yüzde 50 azaltıyor.

Erkeklerde, haftada iki kez yapılan seks, erken ölme riskini de yüzde 50 ortadan kaldırıyor. Uzmanlar bunu, cinsel ilişkiyle salgılanan DHEA adı verilen "gençlik hormonu"na bağlıyor.

İngiliz doktorlar, düzenli olarak seks yapmanın soğuk algınlığına karşı bağışıklığı kuvvetlendirdiğini, kemikleri güçlendirdiğini, birçok ağrıyı ortadan kaldırdığını, haftada ortalama 4 kez seks yapanların ise 7-12 yıl daha genç gösterdiğini belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24