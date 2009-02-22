Haftada iki kez seks yapın!

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, haftada iki kez seks yapmak, kalp krizi riskini yüzde 50 azaltıyor.



Erkeklerde, haftada iki kez yapılan seks, erken ölme riskini de yüzde 50 ortadan kaldırıyor. Uzmanlar bunu, cinsel ilişkiyle salgılanan DHEA adı verilen "gençlik hormonu"na bağlıyor.



İngiliz doktorlar, düzenli olarak seks yapmanın soğuk algınlığına karşı bağışıklığı kuvvetlendirdiğini, kemikleri güçlendirdiğini, birçok ağrıyı ortadan kaldırdığını, haftada ortalama 4 kez seks yapanların ise 7-12 yıl daha genç gösterdiğini belirtiyor.

