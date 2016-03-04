Haftada iki aspirin kanser riskini azaltıyor

Bağırsak veya mide kanseri için önerilen asprinin, meme, prostat ve akciğer kanser türlerinde herhangi bir korunma sağlamadığı vurgulandı.

Amerikalı bilim insanlarının 32 yıl boyunca izledikleri 136 bin kişi üzerinde yaptıkları araştırmada, haftada iki defa düzenli olarak aspirin içenlerin kansere yakalanma riskinin yüzde 3 oranında azaldığı ortaya çıktı.

ntv.com.tr'nin Telegraph'a dayandırdığı habere göre; araştırmacılar aile geçmişinde bağırsak veya mide kanserine yakalanmış kişilerin doktorlarının da onayıyla aspirin kullanmaları tavsiyesinde bulundular.

Haberde, Massachusetts General Hastanesi'nden Dr Andrew Chan, kolon kanseri riskini azaltmak için birçok kişiye aspirin almalarını önerebileceklerini ancak tüm kanser türlerinde böyle bir korunma olmasının söylemelerinin yanlış olacağını kaydetti.

Chan "Bu noktada, özellikle aile geçmişinde risk faktörleri olan kişilerin doktorlarına danışarak mide ve bağırsak kanserlerinden korunmak için aspirin alabilmeleri uygun olur" diye konuştu.

Araştırmalara göre, aspirinin kanı sulandırıcı etkisiyle kanser hücreleri üzerinde etkili oluyor. Vücut, kanserli hücreleri kandaki trombositlerin bu hücrelere yapışması nedeniyle temizlemekte güçlük çekiyor. Az miktardaki aspirinin bile yararlı olabileceği belirtilirken aspirinin yararları haftada iki kez ve beş yıl süreyle kullanıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Aspirinin mide ve bağırsak kanser türlerine yakalanma riskinde ise yüzde 15 ve 19'a kadar düşürdüğü görüldü.

Araştırmada ayrıca aspirinin meme, prostat ve akciğer kanser türlerinde herhangi bir korunma sağlamadığı vurgulandı. Araştırma, JAMA Onkoloji dergisinde de yayınlandı.