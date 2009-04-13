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Haftada 30 paket çikolata yiyormuş

İngiltere'nin Devon kentinde yaşayan Peggy Griffiths'in bugüne kadar 70 bin paket Cadbury's marka sütlü çikolata tükettiği tahmin ediliyor.

13 Nisan 2009 03:00

İngiltere'nin Devon kentinde yaşayan, 100 yaşına girmesine rağmen çocukluk alışkanlığı olan çikolatayı bir türlü terk edemeyen Peggy Griffiths'in bugüne kadar 70 bin paket Cadbury's marka sütlü çikolata tükettiği tahmin ediliyor.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre ortalama 4 ton çikolataya tekabül eden bu miktar, Peggy'nin çocukken cep harçlığı olan iki pence'le bakkala gidip senelerdir aynı lezzet ve kıvamda olduğunu söylediği çikolatayı satın almasıyla başlamış ve bugünlere uzanmış.

Peggy'nin 69 yaşındaki kızı Eileen Osborne, çok sevdiği annesinin 1930 yılında açtıkları dükkanın karının tümünü çikolataya yatırdığı için iflas ettiklerini de buruk bir hissiyatla anlatmaktan geri kalmıyor.
Eileen, "Anneannem küçükken anneme 'Şeker yemek zararlıdır ama çikolata hariç' dermiş. O gün bugündür annem bu tatlı alışkanlığı bir türlü bırakamıyor. Sağlığı da oldukça iyi sayılır" ifadelerini kullandı.

Griffiths'in haftada 30 paket yediği bildirildi.

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