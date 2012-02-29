Haftada 3 dakika spor yeter

T24- İngiltere’nin Birmingham Üniversitesi’nden Dr. Jamie Timmons’a göre Yüksek Yoğunluklu Beden Eğitimi (HIT) adı verilen bir yöntem ile haftada üç dakika spor yaparak her gün spor yapanların sağlığına kavuşmak mümkün.

Hürriyet'teki habere göre, Bu yönteme göre önce egzersiz bisikletinde fazla zorlamadan birkaç dakika pedal sallanıyor. 20 saniye dinledikten sonra 20 saniye çok hızlı bisiklet sürülüyor. Ardından birkaç dakika yavaşlanıyor ve son olarak 20 saniye kadar tüm güçle pedala basılıyor ve egzersiz bitiyor. Dr. Timmons bu egzersizin vücuttaki bütün kas hücrelerini harekete geçirdiğini belirtiyor.