Haftada 3-4 tane yumurta yiyin

Yumurtanın azı karar çoğu zarar



Yumurtanın beyazında yağ olmadığını belirten Ender Saraç, “Sarısında ise yüzde 30 yağ var, ama bunun büyük bölümü doymuş yağ. Yumurtanın sarısından da korkmayın” dedi. Türkiye’de ilk kez kutlanan Dünya Yumurta Günü etkinlikleri kapsamında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) tarafından düzenlenen toplantıda “yumurtanın besleyici değeri” hakkında bilgi veren Saraç, insanın en önemli hazinesinin beden ve ruh sağlığı olduğuna dikkati çekti.Sağlıklı bir ruh ve bedene sahip olmak için insanın bir “seçim” yapması gerektiğini anlatan Saraç, izleyenlere, bu akşam evlerine gittiklerinde uzun bir duş alıp rahat giysiler giydikten sonra, “bedenlerini iyi davranıp davranmadıklarını sorarak, sağlıklı yaşamı isteyip istememe konusunda seçim yapmalarını” tavsiye etti.Bu seçimi yaptıktan sonra “beynin yeni bir yazılımla çalışmaya başladığını, her bilinç düzeyinde fizyolojinin farklı çalıştığını” belirten Saraç, sağlıklı yaşam konusunda karar verdikten sonra artık insanın kendine karşı bir “antivirus” programı uygulaması gerektiğini söyledi. “Sigara, alkol, uyuşturucu, kötü ortamlar, sağlıksız cinsel ilişki, yalan söyleme, hayvanlara ve başkalarına kötü davranma, çevreyi kirletme” gibi faktörleri “virüs” olarak nitelendiren ve bunlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Saraç, sağlıklı yaşam için iyi ve yeterli uyku ile egzersizin şart olduğunu söyledi.Sağlıklı beslenmenin gereğine de işaret eden Saraç, insanlara, bol bol sebze-meyve posalı yiyecekler yemelerini, bolca protein almalarını önerirken, Türkiye’de proteinin, kebaplar, kızartmalar gibi bol yağ ile birlikte alındığını, bunun da yanlış olduğunu belirtti.Yumurtanın çok önemli bir protein kaynağı olduğunu vurgulayan Ender Saraç, şu bilgiyi verdi:“Yumurtanın beyazında hiç yağ yok. Besleyici değeri çok yüksek. Sarısının ise yüzde 30’u yağ. Bunun büyük bölümü doymuş yağ ve kalp için yararlı. Çok az bir bölümü doymamış yağ. Yumurtanın sarısından korkmayın. İnsanlarda kolesterolün yüzde 70’i zaten vücutta, karaciğerde üretiliyor. Stres ortamındaysanız, hareketsizseniz vücut bunu yapıyor. Sıfır kolesterol mümkün değil. Kolesterol çok düşükse, kanser riski artıyor. Haftada 3-4 yumurtayı rahatlıkla yiyebilirsiniz.”Yumurtada bulunan kolin maddesinin zekânın gelişmesi, hafıza ve öğrenme açısından önemli olduğunu, bu açıdan çocukların yumurta tüketmesinin gerekli olduğunu anlatan Ender Saraç, yumurtanın çok iyi bir demir kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:“C vitamini vücudun demir kullanımını artırır. Ancak yumurtada C vitamini yok. Yumurtadaki demirden yararlanmak için, yanında C vitamini açısından zengin, sivri biber, maydanoz, domates, narenciye ürünleri tüketilmesi yararlı olur. Türkiye’de siyah çay tüketimi çok fazla. Yiyeceklerden 20 dakika önce veya sonra tüketilen siyah çay, vücudun demir kullanımını engelliyor. Bunun için, yemeklerde siyah çay yerine melisa, rezene gibi bitki çayları içilebilir.”Yumurtada bulunan lesitinin kolesterolün kalp damarlarına yapışmasını engellediğini belirten Ender Saraç, katılanlara, haftada en az 3-4 tane yumurta yemelerini tavsiye etti.