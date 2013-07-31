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Spor

Haftada 15 saati spor takibine harcıyoruz

Spor takibi sıralamasında Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ikinci

31 Temmuz 2013 13:16

 

Türkiye’deki 22 milyon aktif sporseverin yüzde 64’ünün futbol takip ettiği ortaya çıktı. Diğer popüler spor dalı ise yüzde 48’le basketbol oldu.

Türkiye bu oranla İspanya’yla beraber Avrupa ülkeleri arasında futbolun en çok takip edildiği ikinci ülke durumunda. Listede birinciliği yüzde 68’le Brezilya aldı. Dijital spor medyası şirketi Perform’un yaptığı ‘Küresel Spor Medyası Tüketim Raporu’na göre, araştırmanın yapıldığı 14 ülkede 990 milyon sporsever var.

 

Mobilden bakıyoruz

 

Rapordan çıkan diğer sonuca göre, sporseverler spor olaylarını takip etmek için bu mecralarda haftada saatlerini harcıyor.

Hindistanlı sporseverler haftada 19.1 saatini spor takibi için harcarken, Türkiye 15.2 saat ortalaması ile 14 ülke arasında ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’nin ardından 14.6 saatle Çin geliyor. Türkiye, spor içeriğine bilgisayar aracılığı ile erişimde de Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 35’i, online spor içeriklerini günde bir kereden fazla mutlaka kontrol ettiğini belirtti. Türk sporseverlerin yüzde 66’sı sporu takip etmek için başta Facebook olmak üzere, sosyal medya platformlarını da kullanıyor. Mobil cihazlardan spor içeriğini takip edenlerin oranı yüzde 64 seviyesinde bulunuyor.

 

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