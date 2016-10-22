Bu hafta sonunun en önemli etkinliği ‘Biz İnsan Mıyız?' başlığıyla düzenlenecek olan İstanbul Tasarım Bienali. Bir ay boyunca sergiler, söyleşiler ve atölyelerle altı mekana birden yayılacak olan bienalin etkisi altında düzenlenecek paralel etkinlikler, bu hafta sonuna da yansıyacak.

Bunun dışında gündüz partileri, sergiler, film gösterimleri ve söyleşilerle dolu olan bu hafta sonunun en iyi ücretsiz etkinlikleri Zero İstanbul yorumuyla derlendi.

Hafta sonunuzu şenlendirecek 8 ücretsiz etkinlik şöyle:

‘Yolda’ Film gösterimi

22 Ekim Cumartesi 16:00 / Pera Müzesi

Bosna Sancak Kültür Günleri kapsamında, şehrin farklı noktalarında Balkan kültürüne yönelik etkinlikler gözünüze çarpmıştır. Bunlardan biri de Pera Müzesi’nde düzenlenen, Jasmila Žbanić'in filmlerinden oluşan gösterim programı. Bu Cumartesi ise perdede ‘Yolda’ filmi var. Savaş sonrası yaraların sarıldığı dönemde geçen film, birbirini çok seven fakat önlerine beklenmedik engeller çıkan bir çiftin hikayesine odaklanıyor.

İstanbul Tasarım Bienali

22 Ekim - 20 Kasım

Bu hafta sonu başlayacak Tasarım Bienali’nin başlığı ‘Biz İnsan Mıyız?: Türümüzün Tasarımı: 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl. İnsan ve tasarım arasındaki ilişkiyi geçmişten bugüne bakarak inceleyecek bienal, beş mekana birden yayılarak şehri de sarmalayacak. Mekanlar; Karaköy’deki Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Studio-X İstanbul ve DEPO, Bomonti’de yer alan Alt sanat mekanı ve girişin müze biletiyle yapılacağı İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Programla ilgili daha fazla bilgiye bizinsanmiyiz.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Tasarım Tomtom Sokak’ta

21-23 Ekim 10:30/12:00 / Tomtom Kaptan Sokak

Beyoğlu’ndaki Tomtom Mahallesi, bienale paralel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak bu hafta. Tomtom Kaptan Sokak’a konuşlanmış dört farklı mekana yayılacak tasarım etkinliği, 100’den fazla tasarımcının ürünlerini sergileyeceği mini bir festivale dönüşecek. Sohbetler, atölyeler ve söyleşilerin de yer alacağı etkinlikte tasarıma dair her şey mevcut; aksesuar, dekorasyon, grafik… Yeme-içme kısmı da unutulmamış. Kaçırmayın.

Türk Edebiyatında Yeni Bir Açılım: Yusuf Atılgan

22 Ekim Cumartesi 14:00 / Kadıköy

Birçoğumuzun ‘Aylak Adam’ ve ‘Anayurt Oteli’ romanlarıyla tanıdığı Yusuf Atılgan, bu hafta sonu Kadıköy Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek bir konferansla anılacak. ‘Türk Edebiyatında Yeni Bir Açılım’ başlığıyla yazarın eserlerinin tartışılacağı etkinliğin konuşmacıları ise Ekrem Işın ve Hilmi Tezgör. Katılımın 120 kişi ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Dribbble İstanbul Buluşması

22 Ekim Cumartesi 12:00 / Tasarım Atölyesi Kadıköy

Farklı alanlardan tasarımcıları buluşturan dijital platform Dribbble vesilesiyle düzenlenen bu buluşma, İstanbullu sanatçıları bir araya getirecek. Tasarımla ilgilenen herkese açık etkinliğe portfolyonuzu kapıp gidebilirsiniz. Volkan Ölmez ve Burç Pulathaneli’nin sunumlarıyla başlayacak buluşmada portfolyolar incelenecek, yorumlar yapılacak.

Erkut Terliksiz ‘Transience of Life’

X-ist

Bir sergiyi doya doya, keşfede keşfede gezmek istiyorsanız, bu hafta sonu x-ist’e uğrayın. Erkut Terliksiz’in her bakışta farklı bir ayrıntıyla baş başa bırakan çalışmaları, büyük resme bakmanın her zaman işe yaramadığını da kanıtlar cinsten. Uzaktan sevimli bir hayvan formu gibi gözüken bir çalışma, detaylarında kayboldukça size farklı kapılar açacak, figürler göründüğünden farklı formlar kazanacak. Tuval üzerinde ilk etapta gördüğünüzü kaybedeceğiniz çalışmalarda, bulduklarınızı yorumlamak ise hayal gücünüze kalacak. Sergiyi gezmek için son gün Cumartesi.

Bean Beat Bite

23 Kasım Pazar 15:00 / Federal Galata

Şehrin üçüncü dalga kahvecilerini dolaşarak pazar günlerimizi daha ayık geçirmemize sebep Bean Beat Bite, bu hafta sonu Federal Galata’da. Akşamdan kalma halimizi bir nebze hafifletecek etkinlik süresince müzikleriyle kabinde yer alacak isimler Kaan Düzarat ve Violations Radio. Uğrayın.

Tight Aggressive Garage Sale

23 Ekim Pazar 10:00 / Yeldeğirmeni

‘Kendin Yap’ kültürüne gönülden bağlı kolektif Tight Aggressive’in, Yeldeğirmeni’nde gerçekleştirdiği Garage Sale günleri devam ediyor. İkinci el kıyafetler, aksesuarlar, stickerlar, el yapımı ürünler… Yine ne ararsanız var. Mevsim değişiyorken gardırobunuza yeni bir şeyler katmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Mekanın mutfağından çıkan vegan lezzetlerden tatmayı da unutmayın.