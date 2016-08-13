Hafta sonunun en iyi ücretsiz etkinlikleri

İstanbul’da gündemden dolayı etkinliklerde hafif bir azalma görülse de, bu hafta açıkhava konseri ve piknik seçeneklerinin yanında klimalı ortamda görüp gezilesi sergiler mevcut.

"Cayır cayır kavuran sıcaklardan yaka silktiğimiz bir haftanın ardından, dört duvar arasından çıkıp parklarda, avlularda nefes alacağımız bir hafta sonu nihayet geliyor." sloganıyla Zero İstanbul'un hazırladığı en iyi beş ücretsiz etkinlik şöyle:

Cazın Yazı

12 Ağustos Cuma 20:30 / Bomontiada

Bomontiada, sıcakların etkisiyle etkinliklerini açıkhavaya taşıyan mekanlardan. Bu akşamki Cazın Yazı programı ile de hafif esintili geçeceğini umduğumuz bir akşamda mini bir caz konseri vadediyor. Uninvited Jazz Band’in sahne alacağı etkinlik boyunca mekanın bahçesine yayılmak serbest.

Vegan Piknik

13 Ağustos Cumartesi 17:00 / Maçka Parkı

Topluca Maçka Parkı’nı işgal ettiğimiz şu sıcak günlerde, hafta sonu gelmiş, neden piknik yapmayalım? Vegan olun olmayın katılabileceğiniz bir piknik bu. Getireceğiniz yiyecek ve içecekler vegan olduğu sürece bir problem yok. Herkese açık etkinlik aynı zamanda vegan olma sürecine dair fikir paylaşımlarının da yapıldığı bir ortam sunuyor. Akşamüstü başlayacak piknik, parkın içinde Küçükçiftlik Park'ın çaprazında kalan havuzun yakınında düzenlenecek. Piknik örtünüzü unutmayın!

Her Düşenin Kanadı Yoktur

Arter

Yerçekimi ve düşme eylemini bilimsel açıklamalardan bağımsız, farklı açılardan ele alan ‘Her Düşenin Kanadı Yoktur’ sekiz sanatçının çalışmalarından oluşan karma bir sergi. Her şeyin düştüğü ve düşmeye devam ettiği fikrinden yola çıkan sergide, video çalışmalarının yanında enkazı andıran heybetli yerleştirmeler mevcut.

Ali Omar ‘Portreler’

Galeri Eksen

Çoğu galerinin yaz nedeniyle kapılarını kapattığı bir dönemde, Ali Omar’ın sergisi bir haftalık gösterimiyle aradan sıyrılıyor. Tamamıyla portrelerden oluşan sergi, kimlik ve aidiyet üzerine yoğunlaşıyor. Omar’ın benlik kavramına odaklandığı portreleri ruh ve beden arasındaki mücadeleci ilişkiyi de sorguluyor. Sergi, bu hafta sonu sona erecek.

Hakan Bey & Deniz Pınar ‘Parçala Beni Dehşet’

13 Ağustos Cumartesi 22:00 / Arkaoda

Arkaoda’nın gecenin ilerleyen saatlerinde harekete geçen disko topunun hızına eş değer bir akşam bizi bekliyor. Korku sineması, B- movie dünyası, cyber disco, Sovyetler’den electro exotica ve daha fazlası… Türlerin birbirine geçtiği, giderek hız kazanacak akşamda, şimdilerde bulunması zor filmlerden efsane kareler de müziğe eşlik edecek.