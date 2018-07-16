Hafta sonunu denizde mahsur halde geçiren 450 göçmenin Sicilya'ya yanaşmasına izin çıktı

Malta ile İtalya'nın liman açmayı reddetmesi üzerine tüm haftasonunu denizde geçiren 450 göçmenin İtalya'nın Sicilya adasına girişine izin çıktı. İtalyan hükümetinin göçmenlerin AB ülkelerine dağıtılması talebine bazı ülkelerden olumlu yanıt gelince Roma yönetimi, göçmenleri taşıyan teknelerin Sicilya'nın Pozzallo Limanı'na demirlemesine izin verdi.

TIKLAYIN - İtalya ve Malta'nın kabul etmediği 450 göçmen denizde mahsur

5 ülke 50'şer göçmen alacak

İtalyan hükümeti, Kuzey Afrika kıyılarından kalkan göçmen teknelerinin Avrupa'ya girişte ilk durak olarak İtalya'yı kullanması nedeniyle "göç krizinin" yükünü büyük ölçüde İtalya'nın taşıdığını, Avrupalı müttefiklerinin kendilerini yalnız bıraktığını savunuyor.

Başbakan Giuseppe Conte, 450 göçmen denizde bekletilirken diğer AB ülkeleriyle görüşmeler yaparak göçmenlerin diğer ülkelere de dağıtılması şartıyla teknelere liman açacaklarını söyledi.

İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa ve Malta'nın 50'şer göçmeni kabul etme sözü vermesi üzerine de göçmenleri taşıyan teknelerin Sicilya'nın Pozzallo limanına yanaşmasına izin verildi.

5 Yıldız Hareketi-Lig partilerinin kurduğu hükümetin göç karşıtı politikalarının baş mimarı olan İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise, göçmenlerin tamamının Malta'ya gitmesi ya da Libya'ya geri yollanması gerektiğini savunuyordu. Ancak göçmenlerin Libya'ya geri yollanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olacağı uyarıları gelmişti. İtalya, 2009'da 200 kadar göçmeni İtalyan donanmasına ait gemilerle Libya'ya geri yollamış ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Bir balıkçı teknesiyle Libya'dan yola çıkan 450 kadar göçmen, geçen Cumartesi günü İtalyan Mali Polisi ve AB'nin Frontex misyonuna ait iki gemiye nakledilmişti.

Ancak İtalya ve Malta yönetimlerinin sorumluluğu birbirlerine atmaları nedeniyle iki gemideki yüzlerce kişi tüm haftasonunu bir liman açılmasını bekleyerek denizde geçirmişti. Yalnızca acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 57 kadın ve çocuğun karaya çıkmasına izin verilmişti.

İtalya'da yeni hükümetin göreve başladığı 1 Haziran'dan bu yana göçmenleri taşıyan teknelere limanların kapatılması düzenli hale gelmeye başladı. Geçen ay da 629 kişiyi taşıyan Aquarius gemisi ile 234 göçmeni taşıyan Lifeline tekneleri İtalyan limanlarına alınmamıştı. Aquarius'taki göçmenleri İspanya, Lifeline'ı da Malta kabul etmişti.

Geçen hafta içinde de, Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemiye alınan 67 göçmenin ülkeye girişine, İçişleri Bakanı Salvini karşı çıkmış ve limanların açılmaması talimatı vermişti. Ancak bu vakada Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella devreye girerek geminin Trapani limanına alınmasını sağlamıştı.