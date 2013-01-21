Hafta sonuna kadar yalancı bahar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ılık ve yağışlı hava, hafta sonuna kadar etkili olacak. Sıcaklıklar hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredecek.



Türkiye, geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonuna kadar Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisinde kalacak.

Ülkenin büyük bölümünde aralıklarla görülecek yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Rüzgar, genel olarak güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yurdun batı bölgelerinde de zaman zaman kuvvetli esecek.

Hava sıcaklığı ise hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredecek.