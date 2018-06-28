Hafta sonuna kadar İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili olurken, bazı noktalarda da dolu yağışı etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul'a inecek uçaklar şiddetli yağış nedeniyle havada tur atmak zorunda kalırken, 6 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

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Önceki gün vatandaşlar dolu yağışında araçlarının zarar görmemesi için halılarla, battaniyelerle, naylonlarla önlem almıştı. Dolu yağışı gerçekleşmezken ortaya renkli görüntüler çıkmıştı.





Dün akşam meteorolojinin yeni uyarısının ardından İstanbul’da şimşek, gök gürültüsünden sonra sağanak yağmur ve dolu yağdı. Cadde ve sokakları su bastı, kanalizasyonlar taştı. Bazı noktalarda yollar göle döndü. Ağaçların da devrildiği kentte trafik aksadı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış hava trafiğini de aksattı

İstanbul Atatürk Havalimanı’na inmeye çalışan uçaklar, şiddetli yağış nedeniyle 30 dakika ile 1 saat arasında havada tur atamak zorunda kaldı. İniş yapacak 6 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Esenler'de bazı caddeler sular altında kaldı

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Esenler’de oluşan su birikintisi ekiplerin rögarın içini temizlemesi ve kapakların açmasıyla çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki caddelerde su birikintileri oluştu.

İtfaiyeden yardım

Yağmura yolda yakalanan sürücüler itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Su birikintisinin yaşandığı caddeye gelen ekipler rögarın içini temizleyip kapakları açtı. Yapılan çalışma sonrasında suyun çekilmesiyle birlikte trafik akışı sağlandı.

İşte İstanbul'da 5 günlük hava tahmini