Hafta sonuna kadar Basra'dayız!

Hafta başından itibaren yurtta etkili olan Basra sıcaklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, yarın, yurdun iç ve doğu bölgelerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

Hava sıcaklık değerlerinin hafta sonuna kadar; Marmara Bölgesi'nde 32-37, Ege Bölgesi'nde 34-39, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri'nde 33-37, Karadeniz Bölgesi'nde 31-38, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 29-37, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 36-40 derece arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde düşük nem ve yüksek hava sıcaklığına bağlı olarak meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.