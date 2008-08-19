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Yaşam

Hafta sonuna kadar Basra'dayız!

Hafta başından itibaren yurtta etkili olan Basra sıcakları, önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek

19 Ağustos 2008 03:00

Hafta başından itibaren yurtta etkili olan Basra sıcaklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, yarın, yurdun iç ve doğu bölgelerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.
Hava sıcaklık değerlerinin hafta sonuna kadar; Marmara Bölgesi'nde 32-37, Ege Bölgesi'nde 34-39, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri'nde 33-37, Karadeniz Bölgesi'nde 31-38, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 29-37, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 36-40 derece arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde düşük nem ve yüksek hava sıcaklığına bağlı olarak meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

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