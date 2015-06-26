Hafta sonu yağışlar artacak, sıcaklıklar düşecek

Haziran sonu olmasına rağmen Türkiye'yi etkisine alan yağışlı hava, cumartesi günü mevsim normallerinin altına inecek.

Sıcaklıklar 4 ile 7 derece azalacağı hafta başından itibaren ise 2 ila 5 derece artacak. Meteoroloji başta; İzmir, Antalya, Isparta ve Erzurum olmak üzere birçok şehir için yağmur uyarısında bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, hava sıcaklığının; hafta sonunda yağışla birlikte güney ve iç kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Haziran ayı boyunca, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde meydana gelen yağışların, bazı merkezlerde yağış ortalamalarının yaklaşık 4 katı üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Cumartesi günü; kuzey, iç ve batı kesimlerde görülecek olan yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu 'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Antalya, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale ile Bilecik, İzmir ve Aydın'ın doğu ilçelerinde kuvvetli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Burdur ve Isparta çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu, Kars’ ın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 mm) olması bekleniyor.

Pazar günü; kuzey, iç ve batı kesimlerde görülecek yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının; hafta sonunda yağışla birlikte güney ve iç kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Haziran ayı boyunca, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde meydana gelen yağışların, bazı merkezde yağış ortalamalarının yaklaşık 4 katı üzerinde gerçekleştiği kaydedildi. Hafta sonunda beklenen kuvvetli yağışların; toprağın da doygunluğa ulaşmasına bağlı olarak meydana getirebileceği; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışları, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.