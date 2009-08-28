Hafta sonu yağış yok

Hava, başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde az bulutlu ve açık geçerken, yağış sadece Doğu Anadolu Bögesinin bir bölümünde görülecek.

Devlet Meteorolojileri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinden sonra Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, Güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Türkiye'nin güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelerde hava

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık, doğusu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Van, Ağrı ve Iğdır çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.