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Yaşam

Hafta sonu yağış var

Önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümü yağmurun etkisinde olacak. Yarın yağışlar sadece batı bölgelerini etkileyecek.

06 Mart 2009 02:00

Önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümü yağmurlu havanın etkisinde olacak. Yarın yağışlar sadece batı bölgelerini etkileyecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün yağmurlu hava Marmara, Ege ve Doğu Anadolu’da etkili. Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kar yağışı görülebilir. Yarın yağışlar sadece batı bölgelerini etkileyecek. Marmara ve Ege bölgelerinin tamamıyla Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’de yağmur bekleniyor.

Pazar günü yağışlar etki alanını genişletecek. Marmara, Karadeniz’in tümü, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı olacak. Yağış tablosu pazartesi günü çok değişmeyecek. Trakya ve Ege kıyıları dışında tüm yurt yağışlı. Batıda rüzgârın şiddetli olacağı ve zaman zaman fırtınaya neden olacağı belirtiliyor.

Sıcaklıklar illere göre değişecek. İstanbul bugün 15 ve yarın 13 derece olurken, Ankara’da bugün en yüksek sıcaklık 17’ye yarın ise 18 derece olacak. İzmir’deyse sıcaklık değeri bugün 21, yarın 16 derece olacak.

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