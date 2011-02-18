Hafta sonu yağış geliyor

T24

Bugün sıcaklık birçok ilde düne göre 4-5 derece arttı. İstanbul'da 15, Kocaeli-Bursa boyunca 18, İzmir'de 20, Ankara, Bolu ve Kütahya boyunca 13 dereceye çıktı ancak gece şiddetli yağmurlar geliyor.Bu akşam İzmir, Kuşadası, Aydın ve Marmaris boyunca başlayacak yağmur, gece boyunca şiddetli yağacak. Metrekaraye düşen yağış miktarı 100 kilogramı geçebilir, fırtına da çıkacak, Bodrum ve Marmaris boyunca rüzgarın hızı 80 kilometreyi bulacak. Ege'deki kuvvetli yağmur yarın akşama kadar sürecek, pazar günü yağış hafifliyor ve hava soğuyacak.Yarın İstanbul sağanak yağmurlu ve hava sıcaklığı 10 derece, yağış pazar devam edecek ve sıcaklık 8 dereceye iniyor. Ankara'da yarın yağmur kuvvetli ve sıcaklık 8 derece, pazar günü hafif yağışlı. İzmir'de yarın akşama kadar yağmur şiddetli, sıcaklık 15 derece. Pazar yağış yok ve sıcaklık 13 derece.Yağışlı hava yarın tüm Türkiye'ye yayılacak, yarın gündüz Antalya ve başta Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağmur var. Kuvvetli yağmur akşama doğru Adana ile Güneydoğu ve Malatya çevrelerine ulaşacak. Yarın gece ve pazar Erzurum'da da yoğun kar bekleniyor.Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'da su baskınları yaşanabilir, dikkatli olunmalı. Marmara Bölgesi'nde de yağmur sağanak şeklinde düşecek, metrekareye 30 kilogramdan fazla yağış düşebilir.Gelecek haftada da yağışlar genelde yağmur şeklinde ama yüksek yerlerde kar şeklinde sürecek. Pazardan itibaran Marmara ve kuzey kesimler daha soğuk olacak.