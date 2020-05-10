Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nın yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının uygulanması öngörülüyor. Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.

Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor. 1 Eylül’de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor. Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.

Uzun süredir Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan alışveriş merkezleri yarın açılıyor. Ancak AVM’ler açılsa da eski şartlar uygulanmayacak. Sağlık Bakanlığı yeni dönemde AVM’lerde ve AVM’deki işyerlerinde alınacak önlemlerle ilgili bir rehber hazırladı. Buna göre AVM’de bir kişi 3 saatten fazla kalamayacak. Havalandırma sistemi gece de çalıştırılacak. Vale hizmeti ise verilmeyecek.