Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak, bakkal ve marketler açık olacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 ve 28 Haziran günlerinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı belirli saatleri kapsayacak.

Geçen hafta sonu LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da YKS için uygulanacak. Yasak belirli saatleri kapsarken birçok işletmenin çalışma düzeni etkilenmeyecek ancak vatandaşlar evlerinin çevresindeki market bakkal ve diğer açık olan işletmelere gidebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

Hangi saatlerde sokağa çıkmak yasaklandı?

YKS'nin birinci oturumu 27 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak. İkinci oturumu 28 Haziran Pazar saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran Pazar 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak.

Sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 27 Haziran Cumartesi 09.30 ila 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar 09.30 ila 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmış olacak.