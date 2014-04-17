Hafta sonu soğuk hava ve yağış geliyor

Türkiye, yarın ve hafta sonunda Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı yağışla birlikte yarın batı bölgelerde, hafta sonunda ise kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, doğu bölgeler üzerinde bulunan yağışlı sisteme ilave olarak bu akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.

Yarın ve hafta sonunda yurdun büyük bölümünde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, yağışlı hava gelecek hafta başında doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Bugün akşam saatlerinde Güney Ege ve Batı Akdeniz'de görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esecek rüzgar, gündüz saatlerinde zaman zaman hızını arttırarak Güney Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da, cumartesi günü ise İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde kısa süreli fırtına şeklinde (70-80 km/s) esecek. Bu sebeple lokal toz taşınımı, rüzgarın kaldırdığı, kopardığı nesnelerin can ve mal zararlarına sebep olması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığı yarın yağışla birlikte batı bölgelerde, hafta sonunda ise kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.