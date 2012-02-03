Hafta sonu sıcaklıklar artacak

T24 - Son yılların en soğuk kışlarından birini yaşayan Türkiye, hafta sonunu ılık bir havada geçirecek. Libya üzerinden gelen ılık hava dalgasıyla sıcaklık bazı bölgelerde 15 derece birden yükselecek. Aralıklarla etkili olan kar yağışı bu gece, sulu kara dönecek. Yarın ise yağmur görülecek.







İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak!



Hafta sonu ise hava giderek açıyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselecek.



İzmir’de uzun yıllardan sonra ilk kez görülen kar yağışı, akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Kentte yarın da yağmur var, sıcaklık ise 13 derece.



Anadolu genelinde kar yağışı bugün kesiliyor. Ancak şiddetli buzlanma görülecek. Sıcaklık -10 derecenin altında olacak. Hafta sonu ise sıcaklık artarak, 5 dereceye kadar yükselecek.



Ilık hava yurt genelinde 3-4 gün kalacak. Ancak 8 Şubat’ta yeni bir soğuk hava dalgası gelecek. Şiddetli soğukların Şubat'ın ikinci haftasından itibaren yeniden etkili olması bekleniyor...





Meteorolojinin tahmini tutmadı



Öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde yoğun kar yağışı tahmini yapan meteorolojinin bu tahmini tutmadı.



Son dönemde yaptığı hava tahmin raporları saatine kadar tutan meteorolojinin dün için yaptığı tahmin tutmadı Meteoroloji dün için yaptığı tahminde öğleden sonra başlayacak yoğun kar yağışına dikkat çekerek uyarıda bulundu. Ancak dün akşam beklenen kar yağışı olmadı. Onun yerine Ege'ye özellikle İzmir'e kar yağdı. Kar yağışı Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'ya kadar bütün Ege'yi beyaz bir örtü ile kapladı.





Meteoroloji'den, ekolojik denge için kuşları besleyelim uyarısı



Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının artması sonrasında yabani hayvan ve kuş türleri yiyecek bulmada zorluk çekiyor.



Kuşların beslenmesi ve ekolojik dengenin korunmasıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden bir açıklama yaptı. ttp://www.mgm.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kar örtüsü sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşları, o minik, güzel ve ekolojik denge açısından çok yararlı dostlarımızı lütfen besleyelim. Onları sokakta, bahçede, penceremizde, balkonumuzda, yumuşatılmış bayat ekmek, buğday, mısır, her türlü darı, kanarya ve muhabbet kuşu yemleri ile besleyebiliriz. Lütfen kuşlarla birlikte diğer sokak hayvanlarını da unutmayalım." uyarısı yer aldı.





Eksi 35 dereceyle yılın en soğuk gecesi Erzurum'da yaşandı



Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürürken, Erzurum'da eksi 35 derece ile yılın en soğuk gecesi yaşandı.



Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yılın en soğuk gecesi Erzurum'da eksi 35 dereceyle yaşandı. Bölgedeki diğer illerde ise; Erzincan'da 13, Kars'ta eksi 27, Ağrı'da eksi 28, Ardahan'da eksi 27 ve Iğdır'da eksi 11 derece olarak ölçüldü. Günün beklenilen tahmini sıcaklık değerleri ise; Erzurum'da eksi 12, Erzincan'da eksi 3, Kars'ta eksi 11, Ağrı'da eksi 14, Ardahan'da eksi 9, Iğdır'da eksi 1 derece.



Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum'da eksi 35 derece soğuk hava kenti adeta buzul şehir görünümüne büründürdü. Aşırı soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken şadırvanları buz tuttu, çatılardan uzanan sarkıtların boyu 2,5 metreyi buldu. Otomobillerin mazot depoları donarken, sabah sürücüler saatlerce araçlarını çalıştırabilmek için çaba sarf etti.

Vatandaşlar Erzurum'da soğukta yaşamanın güç olduğunu belirtti.



BUGÜN HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Kütahya, Antalya'nın batı çevreleri ile sabah saatlerinde Uşak, Afyon, Denizli, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Amasya, Tokat, Çorum, Çanakkale, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, öğle saatlerinde Çatalca ve Silivri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.



HAVA SICAKLIĞI: Ege ve İç Anadolu'da hissedilir derecede (6 ila 8) olmak üzere Ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR :Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR



BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu bölgelerde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.





MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bursa ve Bandırma çevrelerinin kar yağışlı, Çanakkale ve Tekirdağ, öğle saatlerinde Çatalca ve Silivri çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. En Düşük (°C) En Yüksek (°C)



BURSA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 7



CANAKKALE Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 8



GOKCEADA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 7



ISTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca ve Silivri çevreleri hafif yağmurlu 7





EGE



Çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Kütahya ile sabah saatlerinde Afyon, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saaatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile Manisa çevrelerinde sis bekleniyor.



A.KARAHISAR Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 3



DENIZLI Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8



IZMIR Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



USAK Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 5





AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ADANA Parçalı ve az bulutlu 14



ANTALYA Çok bulutlu, batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı 14



MARMARIS Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15



MERSIN Parçalı ve az bulutlu 14





İç Anadolu



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 3



ESKISEHIR Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 2



KARAMAN Parçalı ve az bulutlu 3



KAYSERİ Parçalı ve az bulutlu 2



KONYA Parçalı ve çok bulutlu 4





BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.



BARTIN Parçalı ve çok bulutlu 6



BOLU Parçalı ve çok bulutlu 4



DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu 6



ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu 5





ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif ve yer yer orta, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ARTVIN Parçalı ve az bulutlu 3



BAYBURT Parçalı ve az bulutlu -5



RİZE Parçalı ve az bulutlu 7



SAMSUN Parçalı ve az bulutlu 7



TRABZON Parçalı ve az bulutlu 7





Doğu Anadolu



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı bekleniyor. Eğiminin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ERZINCAN Parçalı ve az bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı bekleniyor. -3



ERZURUM Parçalı ve az bulutlu geçecek. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. -10



IGDIR Parçalı ve az bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı bekleniyor. 0



VAN Parçalı ve az bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı bekleniyor. -3





Güneydoğu Anadolu



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BATMAN Parçalı ve az bulutlu 9



DİYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu 7



GAZIANTEP Parçalı ve az bulutlu 8



SANLIURFA Parçalı ve az bulutlu 10





