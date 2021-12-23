Hafta sonu sıcaklıklar 10 derece birden değişiyor!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava durumu birkaç gün içinde ciddi şekilde değişecek. Kar yağışı etkisini kaybederken hava sıcaklıkları 10 dereceye dolaylarında yükseliş yaşayacak.

Türkiye’yi etkileyen karlı hafta adım adım geride kalıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükselecek, yükseliş hafta sonu da devam edecek. İstanbul’da 3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar pazar günü 14 dereceyi aşacak.

Kar etkisini kaybediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

"Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor."

25 Aralık Cumartesi



26 Aralık Pazar