Hafta sonu sağanak yağış var

T24- Hafta sonu görülecek şiddetli yağış pazar ve pazartesi günü Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de sel ve su baskınlarına neden olabilir. Yağmurun en çok yağacağı iller İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve İzmir.

Haziran ayının ilk haftasını yaşayan Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor.

NTV Meteoroloji bölümü, İstanbul'da pazar ve pazartesi günü yağmurun çok şiddetli olmasını bekliyor. Karadeniz'e yakın ilçelerde etkisi daha fazla olacak. Pazar ve Pazartesi günü hava çok serinliyor, hissedilen sıcaklık 15-16 dereceye inebilir.

Hafta sonu görülecek şiddetli yağışlar yeni haftada da devam edecek. Yağmur yarın Edirne, Çanakkale, Ayvalık, Bozcaada, Balıkesir geneli ile İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde etkili yağacak.

Pazar günü ise şiddetli yağışın görüleceği alan genişliyor. Kırklareli, Edirne geneli ve özellikle Lalapaşa çevresi, İstanbul'un geneli, öğleden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın.

Pazartesi ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Karabük ve Kastamonu'da şiddetli yağmur bekleniyor.

Yağmurun çok şiddetli yağması beklenen bu illerin dışında da bazı bölgeler sağanak yağmur altında kalacak. Sağanak yağmur beklenen bölgeler ise şöyle.

Yarın Ege ve Batı Marmara, Pazar günü Marmara'nın tamamı, tüm Batı ve Orta Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimleri, Pazartesi günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun tamamı, tüm Karadeniz ve Akdeniz.

SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK





Pazar günü sert poyrazla önce Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık 7 derece birden düşecek. Pazartesi günü Ege ve İç Anadolu'da çok serinliyor.