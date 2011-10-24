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Yaşam

Hafta sonu saatler bir saat geri alınıyor

''Kış saati'' uygulaması 30 Ekim'de başlıyor. Uygulaması kapsamında saatler Pazar günü bir saat geri alınacak.

24 Ekim 2011 03:00

T24 - ''Kış saati'' uygulaması 30 Ekim'de başlıyor. Uygulaması kapsamında saatler Pazar günü bir saat geri alınacak.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ve 28 Mart Pazartesi günü saat 03:00'te tüm yurtta saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla başlayan ileri saat uygulaması, 30 Ekim tarihinde saat 04:00'te (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.  



Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak yapılan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önerisi ile ileri veya geri saat uygulamasına her yılın Mart ve Ekim ayının son pazar günü başlanıyor.


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