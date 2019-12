Hafta sonu programı

T24- Bu hafta sonunu renkli kılacak tiyatro, konsere ve sinema programlarını tüm detaylarını burada bulabilirsiniz.







Kendine has bir dinleyici kitlesine sahip Nev, Türk Sanat Müziği eserlerini rock, tango ve latin tınıları ile yorumladığı yeni albümü bir Nev-i Alaturka ile 1 Ekim günü saat 22.00'dan itibaren Jolly Joker Balans'ta olacak.







Türkçe alternatif müzik grubu Redd 1 Ekim günü Bronx Pi Sahne'de sevenleri ile buluşacak. Vokal ve bas gitarda Doğan Duru, gitar ve vokalde Güneş Duru ve Berke Hatipoğlu, klavyede İlker Hatipoğlu ve davullarda ise Berke Özgümüş'ten oluşan grubun konseri saat 23.30'da başlayacak. 1996 yılından bu yana birlikte müzik yapan grubun dört stüdyo kayıdı albümü bir de konser DVD'si bulunuyor.







2 Ekim Cumartesi günü sanat adına önemli bir açılış günü; Devlet Opera ve Balesi 2010-2011 Sezon Açılış Konserini Aya İrini'de (Hagia Irene) verecek. Saat 20.00'sa başlayacak konserin orkestra şefi Serdar Yalçın, solistler ise: Caner Akgün, Caner Akın, Suat Arıkan, Hakan Aysev, Nazlı Deniz Boran, Kenan Dağaşan, Deniz E. Likos, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Murat Göksu, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay, Murat Güney, Otilia M. İpek, Alp Köksal, Çağrı Köktekin, Bülent Külekçi, Ali İhsan Onat, Burçin Ç. Savigne, Hande Soner, Gökhan Ürben ve Sirel Yakupoğlu.



Konser programı ise şöyle:





G.Rossini: Sevil Berberi (Il Barbiere di Siviglia)

- Uvertür

- Largo al factotum della città

- La calunnia è un venticello

- Una voce poco fa





G.Donizetti: Don Pasquale

- Cercherò lontana terra

- Cheti, cheti immantinente





F.Lehár: Şen Dul (Die lustige Witwe)

- Lippen schweigen





M.Leigh: Mançalı Adam (Man of La Mancha)

- Man of La Mancha



Yeni sezonda sahnelenecek bale eserlerinin tanıtım filmi gösterimi.





ARA



W.A.Mozart: Figaro’nun Düğünü (Le nozze di Figaro)

- Uvertür

- Hai già vinta la causa…Vedrò mentr’io sospiro

- Dove sono i bei momenti

- Non più andrai





J.Offenbach: Hoffmann’ın Masalları (Les contes d’Hoffmann)

- Belle nuit, ô nuit d’amour (Barcarolle)

- Les oiseaux dans la charmille

- Il ètait une fois à la cour d’Eisenach





B.Britten: The Turn of the Screw (Film Gösterisi)





G.Verdi: La Traviata

- Ah, fors’è lui … Sempre libera

- Libiamo ne’lieti calici (Brindisi)

En az gelecek sezonda sergilenecek eserler kadar değerli olan bu konser kaçırılmamalı.

23 Eylül günü başlayan Akbank Caz Festivali bu hafta sonu da tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ekim Cuma günü The Sun Ra Arkestra, 2 Ekim Cumartesi günü Evan Parker & Konstrukt ve Omar Sosa Afreecanos Trio, Calibro 35, 3 Ekim Pazar günü ise Instant Composers Pool Orchestra caz severlerin karşısında olacak.







Kenan Doğulu, 2 Ekim günü Anadolu yakasının en büyük açık hava tiyatrosu Marmara Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. En sevilen şarkılarını ve son albümünden şarkılar da seslendireceğ konserde

Doğulu saat 21.15'te sahnede olacak.



3 Ekim Pazar gezesi ise Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde 16.30'da başlayacak birçok konser var. Gece de sahneye çıkacak isimler: Deniz Seki, Emre Altuğ, Dolapdere Big Gang, Dj Funky "C", Dj Sonat. Geliri Ulusal Alzheimer Vakfı'na bağışlanacak konserde sanatçılar ücretsiz sahne alacak.



Konserler DJ Sonat ile başlayacak, ardından 18.00 - 19.00 arasında DJ Funky "C", 19.00 - 20.30 arasında Dolopdere Big Gang sahne alacak.



Birbirinden güzel şarkıları ile Emre Altuğ 20.45 - 22.00 saatleri arasında sahnede olacak.



Gecenin kapanışını ile sürpriz şarkılar ile Deniz Seki yapacak.

Dünyanın en iyi müzikallerinden biri olan Chicago, 20'den fazla ülkede, 250'den fazla şehirde performans sergiledikten sonra şimdi İstanbul'da. 1 ile 10 Ekim tarihlerinde TİM Show Center’da sergilenecek müzikal Broadway’in en popüler müzikallerinden biri olup 6 dalda Tony ödülü kazanmıştır.





Müzikalin gösterim günleri ve saatleri şöyle:

1 EKİM, CUMA 21:00

2 EKİM, CUMARTESİ 15:00

2 EKİM, CUMARTESİ 21:00

3 EKİM, PAZAR 15:00

3 EKİM, PAZAR 21:00

5 EKİM, SALI 21:00

6 EKİM, ÇARŞAMBA 21:00

7 EKİM, PERŞEMBE 21:00

8 EKİM, CUMA 15:00

8 EKİM, CUMA 21:00

9 EKİM, CUMARTESİ 15:00

9 EKİM, CUMARTESİ 21:00

10 EKİM, PAZAR 15:00

Sevgililer gününde kız arkadaşını bekleyen bir adam, gelmeyen sevgili ve gelmiş geçmiş tüm kadınlarla hesaplaşmaya varan bir süreç içine girer, pişmanlık duymak, gerçekten değişmekten kolay mıdır? kendine bu soruyu sorar. Bu sorunun cevabı Devlet Tiyatroları'nın sahneye koyduğu "Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk" oyunundan. Oyunun yazarı Cezmi Ersöz, yönetmen Serap Eyüpoğlu, oyuncu ise Kürşat Alnıaçık.



Oyun, Devlet Tiyatroları İstanbul Küçük Sahne'de 1-2-3 ve 26-27-28-29-30-31 Ekim tarihlerinde izlenebilir.



Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi "Profesyonel". Başar Savunucu ve Bilge Emin'in çevirisi ile yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Profesyonel" Devlet Tiyatroları'nda oynanan bir başka oyun.

Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz'un oynadığı oyun 1-2-3 Ekim günleri Cevahir Salon 2'de izlenebilir.



Aziz Nesin in öykülerinden uyarlanan "Ne Dersin Azizim" günlük yaşamımıza, bugünden düne Aziz Nesin'in buruk mizahı ve eleştirisiyle bir bakış atıyor. Oyunu sahneye koyan Yücel Erten. Nesin'in kütüphaneler dolduran geniş külliyatından, hiç eskimeyen taşlamalar ve öyküler, müzik ve dansla bir arada sunuluyor.

1-2-3 Ekim tarihlerinde izlenebilecek Devlet Tiyatroları oyunu Beykoz Ahmet Mithat Efendi Sahnesi'nde izlenebilir.



Bu hafta vizyona yeni giren tam 7 film var.