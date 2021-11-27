Hafta sonu planı yapacaklar dikkat, Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak yağış

Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, hafta sonunda artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan pazar günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Van ve Muş çevreleri ile Hatay'ın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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İşte bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay'ın batı ilçelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu yarın Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Van ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yeryer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.