Hafta sonu planı yapacaklar dikkat, Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak yağış

Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, hafta sonunda artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan pazar günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Van ve Muş çevreleri ile Hatay'ın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.