Hafta sonu plan yapacaklar dikkat; yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin çok bulutlu, akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin, gece Marmara'nın doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışlı geçecek.

İşte beş günlük hava tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin çok bulutlu, akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin, gece Marmara'nın doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı, iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile boğaz çevresi, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13