Hafta sonu nöbeti tutmayan aile hekimlerinin sözleşmeleri iptal mi edilecek?

Sağlık Bakanlığı’nın istediği hafta sonu nöbetlerini tutmayan 4 aile hekimine telefonla sözleşme feshi kararı aktarıldı. Kararın, hafta sonu nöbeti tutmayan 2 bin hekim için de uygulanabileceği ileri sürüldü.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi ve aile hekimi Dr. Filiz Ünal İncekara aile hekimlerini hafta sonu çalıştırma kararında ısrarlı olan Sağlık Bakanlığı’nın ceza puanlarını artırarak baskı kurduğunu söyledi. Hafta sonu mesaisine katılmama ceza puanının 5’den 20’ye çıkarıldığını anlatan Dr. İncekara, “Toplam 100 ceza puanı alan aile hekiminin sözleşmesinin feshedileceği açıklanmıştı. Ceza puanı 100’e ulaşan, 2 bin kadar aile hekimi var. Bunlardan biri de benim” dedi.

Mersin’deki aile hekimleri Dr. Gürbüz Şen, Dr. Ahmet Nurcan, Dr. Cengiz Alyeşil ve Dr. Gürkan Aslan’ın ceza puanlarının tamamının hafta sonu nöbetine katılmamalarından kaynaklandığını vurgulayan Dr. İncekara, “Başka bir cezaları yok. Cezaların 100 puana ulaşması o kadar kolay ki. Denetime gelecek ekip, 1 saat içinde isterse benim sözleşmemi feshedebilir. Duvarlar boyanmadı diye 10, çöp kovasının üzerinde ‘çöp kovası’ yazmıyor diye 10 ceza puanı vs.” diye konuştu.

Aile hekimleri olarak hafta sonu mesaisine karşı olduklarını her fırsatta, herkese anlattıklarını ancak bakanlığın ısrarını sürdürdüğünü anlatan Dr. İncekara, “Avrupa’daki aile hekimi 2 bin hastaya bakıyor. Benim 4 bin 600 hastam var. Hastalarım için zaten normalin iki katı çalışıyorum. Hastalarımı nöbetteki meslektaşımın görmesi, benim gözetimimden, takibimden çıkmaları demek. Görüntüde hafta sonları nöbetçi aile hekimi iyi gibi gözüküyor ama iyi birşey değil. Dünya böyle yapmıyor” dedi.