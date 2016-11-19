Hafta sonu ne izlesek diyenler için vizyona giren 7 yeni film

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 yeni film vizyona girdi. Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve Nurgül Yeşilçay ile başrollerini paylaştığı 'İkinci Şans' filmi de izleyicisi ile buluşacak.

İkinci Şans

Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Aybike Turan ile Füsun Erbulak'ın oynadığı "İkinci Şans" isimli film, sinema severlerle buluşacak.

Geçmişleriyle yüzleşen iki zıt karakteri odağına alan film özetle şöyle:

"Matematik öğretmeni olan Yasemin ile et restoranı sahibi gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evliliğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar."

Adam Mısın!

Emir Halilzade'nin yönettiği filmde Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ertem Şener, Abdülkerim Durmaz, Kadir Çöpdemir, Ceyhun Yılmaz, Burçin Abdullah, Duygu Şen ve Nagehan Alçı gibi ünlü isimler rol aldı.

Komedi türündeki film, sevenleri ile buluşmak üzere bir sponsorun organize ettiği tatile çıkan bir futbol ekibinin, tatil için gittikleri otelde kendilerini karşılayacak olan sponsora bir türlü ulaşamamaları sonrasında başlarına gelen komik olayları konu alıyor.

Bir Şey Değilim

Münir Can Cindoruk, Bihter Dinçel, Ahmet Saraçoğlu, Levent Ülgen ve Rıza Sönmez'in başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini Muharrem Özabat yapıyor.

Senaryosu da Özabat'a ait olan film, zor günler geçiren tiyatro oyuncusu bir gencin, kötü adam karakterini oynamak için ikinci sınıf bir sinema filmine çağrılmasının ardından sette yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

Mezuniyet

Cristian Mungiu'nun yönettiği filmde Adrian Titieni, Maria Victoria Dragus, Rares Andrici ile Lia Bugnar oynuyor.

Altın Palmiye'li "4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün" filminin yönetmeni Cristian Mungiu yeni filmi "Mezuniyet" ile bir olay üzerinden çatırdayan ebeveyn-çocuk ilişkisinin yanı sıra etik, gerçeklik ve doğruluk gibi kavramları sorguluyor.

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

J.K. Rowling'in, 2001 yılında yazdığı aynı adlı kitaptan sinemaya uyarladığı ve bir gezgin büyücü olan Newt Scamander'ın Amerika'daki maceralarını beyaz perdeye taşıyan filmin başrollerinde Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell ile Ron Perlman yer alıyor.

Harry Potter filmlerinden tanınan David Yates'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Newt Scamander'ın büyülü bavulundaki nesli tükenmekte olan sihirli yaratıkların, bavulun içerisinden kaçarak Amerika sokaklarına taşması sonrası yaşanan maceraları anlatıyor.

Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı

Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Annalise Basso ile Henry Thomas’ın oynadığı filmin yönetmenliğini Mike Flanagan üstleniyor.

2014'ün hit filmi Ölüm Alfabesi'nin devamı olan "Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı", izleyenleri yeni korkunç bir hikayeyle bir kez daha ruh çağırma tahtasının etkisi altına almayı amaçlıyor.

Ayı Kardeşler: Büyülü Kış

Ding Liang ile Fuyuan Liu'nun yönettiği animasyon filmi "Ayı Kardeşler: Büyülü Kış"ın Türkçe seslendirmelerini Arda Kavaklıoğlu, Sinan Divrik, Galip Erdal ve Oğuz Toydemir gibi isimler yaptı.

Bir önceki filmi "Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu" adıyla vizyona giren serinin son bölümü, yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.