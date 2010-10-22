Hafta sonu kuvvetli yağış etkili olacak

T24 - Yağışlı hava hafta sonu da etkileyecek. Etkisini kaybetmeyen yağışlı ve serin hava tüm bölgeleri etkileyecek.





Karadeniz'de kuvvetli yağış



Meteoroloji, Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgede sıcaklarda da 8 ila 10 derece arasında düşüş bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde sağanak şeklinde görülecek yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı Karadeniz'de 8 ila 10 derece, Marmara ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 5 ila 7 derece olmak üzere, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-50 km/saat) esecek.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan v.b) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası hafif sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-50 km/saat) esecek. (19)



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı (18)



İzmir: Parçalı az bulutlu (24)



Adana: Parçalı az bulutlu (30)



Antalya: Parçalı bulutlu (26)



Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (21)



Erzurum: Parçalı bulutlu (20)



Diyarbakır: Az bulutlu (29)





