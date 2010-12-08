Hafta sonu kar yağışı geliyor!

T24 - Hava sıcaklığı hafta sonu 10 derece birden düşecek. Soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alırken, Marmara'da kar yağışı bekleniyor. Edirne’de ise yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Edirne’de etkili olan yoğun sisin etkisiyle TEM ve D-100 karayolunda görüş uzaklığı 30, kent merkezinde ise 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının en yüksek 13 derece olması beklenen Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı TEM ve D-100 karayolunda ve kent merkezinde düştü. Polis ekipleri yoğun sis nedeniyle güzergahlarındaki devriye sayılarını artırdı. Sis nedeniyle tarihi Selimiye Camii ve tarihi köprüler ise gözden kayboldu. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar dağılmasının beklendiğini bildirdi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus görülecek.

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, güney kesimlerde zaman zaman kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek.



Buzlanma ve don olayı ile pus uyarısı

Yurdun İç ve Doğu kesimlerinde, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu 16

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı görülecek 14

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 18

ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu 22

SAMSUN: Parçalı bulutlu 17

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek 7

DİYARBAKIR: Parçalı bulutlu 15



Bölgelerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus olayı görülecek.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer pus görülecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı görülecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı görülecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus görülecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçecek.



