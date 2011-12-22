Hafta sonu kar geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek

T24 - Türkiye, yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisine girecek. Birçok bölgede kar yağışı görecek, sıcaklık 6-10 derece azalacak.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; halen Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olan Türkiye'de, bugün batı kesimlerde görülecek yağışların Antalya ve Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.



Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek.



Yağışlar önceleri yağmur Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak, öğle saatlerinden itibaren Trakya, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, İç Ege ve göller yöresinde gece saatlerinde ise Batı Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



24 Aralık Cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan tüm yurt yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacak.



25 Aralık Pazar günü yağışlı hava Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz kıyıları ve Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer kesimlerde kar şeklinde olacak.



Yağışlı hava 26 Aralık Pazartesi günü doğu kesimlerde devam ettikten sonra yurdu terk edecek.



Hava sıcaklığının yarın günü kuzeybatı kesimlerde, hafta sonunda ise ülke genelinde 6-10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bugün Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden yarın ve 24 Aralık Cumartesi günü Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.



Yetkililer, vatandaşları kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



