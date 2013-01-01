Hafta sonu kar geliyor

Cuma gününden itibaren yurdun büyük bir bölümü soğuk hava dalgasının altına girecek.
CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, cuma gününden itibaren yılın ilk soğuk hava dalgasının geleceği uyarısında bulunarak, "cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olacak" dedi.
Yılın ilk soğuk hava dalgası hafta sonunda gelecek. Birçok kentte kar yağışına neden olacak.
Cumadan itibaren hava yavaş yavaş soğumaya başlayacak. İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Cumartesi beklenen kar yağışının pazar günü hızını arttırması bekleniyor.
Ankara'da da hafta sonunda kar yağışı bekleniyor.