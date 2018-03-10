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Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ankara'da hafta sonu parçalı bulutlu geçecek

10 Mart 2018 12:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İstanbul

Hava sıcaklığı 13 derece. Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ankara

Hava sıcaklığı 13 derece. Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği, bu sabah ve gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. 

İzmir

Hava sıcaklığı 20 derece.  Parçalı ve az bulutlu, iç ve kuzey kesimler gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu geçecek.

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