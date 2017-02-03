T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

03 Şubat 2017 22:03

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinde, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta başında parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor, batı kıyılar parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sis ve pus bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Antalya çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve donla birlikte sis ve pus öngörülüyor.

Bugünden itibaren pazar gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda görülebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

 

ETİKETLER

hava sıcaklığıistanbulyağmurmeteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24