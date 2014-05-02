T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yağışlı hava, yurt genelinde etkili olmaya devam edecek

02 Mayıs 2014 22:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışlı hava hafta sonu batı kesimleri terk ederken, Orta ve Kuzey Anadolu'da etkili olmaya devam edecek. Hafta başından itibaren ise yurdun batı kesimleri tekrar yağışlı havanın etkisinde kalacak.

Geçen hafta ortasından itibaren genellikle kuzey, iç ve batı bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlı sistem, bugün kuzey ve batı bölgelerinde, yarın ise kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu 'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olduktan sonra yurdu terk edecek. 

Tahminlere göre, Türkiye , 4 Mayıs Pazar günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Gelecek hafta sonuna kadar ülkenin özellikle kuzey ve iç bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 

Yarın batı bölgelerde, pazar günü de ülke genelinde hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklığı, hafta başında yağışlarla birlikte iç ve batı kesimlerinde tekrar azalarak mevsim normallerine inecek. Hava sıcaklıkları, yurdun doğu bölgelerinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek. 

ETİKETLER

hava durumuyağışsıcaklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24