Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışlı hava hafta sonu batı kesimleri terk ederken, Orta ve Kuzey Anadolu'da etkili olmaya devam edecek. Hafta başından itibaren ise yurdun batı kesimleri tekrar yağışlı havanın etkisinde kalacak.

Geçen hafta ortasından itibaren genellikle kuzey, iç ve batı bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlı sistem, bugün kuzey ve batı bölgelerinde, yarın ise kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu 'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olduktan sonra yurdu terk edecek.

Tahminlere göre, Türkiye , 4 Mayıs Pazar günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Gelecek hafta sonuna kadar ülkenin özellikle kuzey ve iç bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yarın batı bölgelerde, pazar günü de ülke genelinde hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklığı, hafta başında yağışlarla birlikte iç ve batı kesimlerinde tekrar azalarak mevsim normallerine inecek. Hava sıcaklıkları, yurdun doğu bölgelerinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek.