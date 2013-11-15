Trakya'dan gelen serin ve yağışlı hava hafta sonu da etkili olacak. Hafta sonu tüm Türkiye 'de hava yağışlı ve serin geçecek. Yağışlı hava hafta başı Marmara Bölgesi'ni terk edecek.

Bodrum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Artemis Caddesi, Dere Sokak'ta su birikintileri oluştu. Kaldırımların da sular altında kalması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgedeki vatandaş ve esnaf, su birikintilerini kendi imkanları ile temizlemek için çaba gösterdi.

Etkili yağışlar Ortakent-Yahşi beldesindeki bazı evlerin bahçelerini de su basmasına neden oldu.