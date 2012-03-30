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Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kuvvetli sağanak yağış ve lodos uyarısında bulunuldu

30 Mart 2012 17:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, yağışların; bugün öğleden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde, akşam saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte rüzgarın; bugün Marmara ile öğleden sonra Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililer ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istedi.

İşte 2 günlük haritalı hava durumu:

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