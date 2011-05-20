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Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yağışlar devam edecek.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hafta sonu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yağışlar devam edecek.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yarın havanın, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava durumu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak. Yağışların, Sinop, Çorum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.     

Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri, parçalı ve çok bulutlu; Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların, Amasya ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, yarın kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak; Pazar günü ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak.

Yağışlar gelecek haftanın ilk günlerinde kuzey ve doğu bölgelerde devam ederken, iç ve batı bölgelerde önemli bir yağış beklenmiyor. 


 

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