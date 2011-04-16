Hafta sonu hava nasıl olacak?

T24 - Marmara'da rüzgar kuzeyli ancak kuvvetli değil. Hava parçalı çok bulutlu, Bursa-Çanakkale çevrelerinde gün içerisinde kısa süreli yağışlar olabilir. Pazar günü bölgenin batısında olmak üzere çoğunlukla yağış bekliyoruz. Bu yağış ağırlıklı olara öğleden sonra akşam saatlerinde görülecek.

Ege'de rüzgar orta kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli yağış bırakma ihtimali var. Pazar günü etkisini biraz daha arttıracak. Pazartesi ise sağanağa dönüyor. CNN Türk'te yer alan haber şöyle:



Akdeniz parçalı bulutlu. Mersin çevreleri kısa süreli yağışlı. Sıcaklık biraz artıyor, pazar günü yer yer 26-27 dereceyi bulacak.



İç Anadolu'nun doğusunda Sivas dolaylarında sağanak yağış var. Başkent-Eskişehir dolayları ise öğleden sonra akşam saatlerinde kısa süreli yağış alacak. Aynı yağışlardan pazar günü de görülebilir.



Karadeniz'in de büyük kısmı yağışlı, doğusunda sağanak şeklinde görülüyor. Yağış Pazar günü bölgenin tamamına yayılmış olacak. Sıcaklık çok dalgalanmıyor. Yalnızca Pazar günü Bolu dolaylarında 3-4 derece artacak.



Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar var, yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak. Pazar günü Ardahan-Kars çevrelerinde yağış şiddetli olacak. Su baskınlarına dikkat!



Güneydoğu parçalı bulutlu, hava ısınmaya hazırlanıyor. 20 dereceye yaklaşan sıcaklıklar pazar günü 25'e çıkabilecek. Pazartesi 25 dereceyi de aşacak.

