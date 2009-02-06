Hafta sonu hava ılık olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; cuma öğle saatlerinden sonra yurdun kuzey ve doğusunda yağışların aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi görülecek.



Hava sıcaklığı: Ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.



Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.



İstanbul'da pazar günü yağış ve lodos bekleniyor



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Pazar günü kentte kuvvetli yağış ve lodos beklendiğini bildirdi.



Yıldırım, 15 Ocak'tan sonraki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın, Cumartesi günü de devam edeceğini ve kısa süreli lokal yağışların süreceğini belirtti. Pazar günüyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini kaydeden Yıldırım, şunları kaydetti:



''İstanbul'da Pazar günü kuvvetli yağış ve lodos bekleniyor. Kısa süreli fırtına da bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da düşecek. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 15, Cumartesi günü 9-17 derece olarak bekleniyor. Sabah yağışıyla başlayacak Pazar günü de 11-14 derece olacağı tahmin ediliyor.''



Mustafa Yıldırım, İstanbul'da bugüne kadar bu mevsimde ölçülebilen en yüksek sıcaklığın 24 derece olduğuna işaret ederek, bu yıl bu rakama ulaşılamadığını ifade etti.



Meteoroloji'den uyarılar



Buzlanma ve don olayı: Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



Çığ riski: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Erzurum ve Van başta olmak üzere) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelerimizde hava



Marmara: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Güney Ege'nin iç kesimlerinde (Denizli, Afyon ve Muğla'nın iç kesimleri) sis görülecek.



Akdeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur) aralıklı sağanak yağışlı geçecek.



İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Kayseri, Sivas ve Yozgat ile gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri aralıklı yağmurlu geçecek.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevreleri hafif yağmurlu yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



Doğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli hafif yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin (Erzurum ve Van başta olmak üzere) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri kısa süreli yağmurlu geçecek.

