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Yaşam

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta başından itibaren Marmara'da hava sıcaklıkları 6-10 derece düşerek mevsim normallerine inecek

15 Aralık 2017 20:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günden esecek olan rüzgarlarla hafta sonu artacak olan hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren yağış ile hissedilir derecede azalarak  mevsim normallerine ineceğini açıkladı. Marmara Bölgesinde hafta başından  itibaren sıcaklıkların 6 ile 10 derece  azalacağı belirtildi. İstanbul'da cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren hafif sağanağın etkili olacağı, pazar günü öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı  kaydedildi. Marmara ve Ege Denizi için hafta sonu için fırtına uyarısı da yapıldı. 

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle: "Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte daha da artacağı; ancak soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Pazar günü Öğleden sonra Marmara Bölgesinde ve hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı ve önümüzdeki hafta mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak Cumartesi ve Pazar günü öğleden sonraya kadar Marmara ile Ege Bölgesinde güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer Fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor Fırtınanın Pazar günü öğle saatlerinde itibaren rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Yurdumuzun yarın (16.12.2017 Cumartesi günü) Kıyı Ege’nin, akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

17.12.2017 Pazar günü: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısının yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor."

 

 

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