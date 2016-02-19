Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin 8 ila 16 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda yağışla birlikte azalacağını duyurdu.

DHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda azalacağının, ancak Pazartesi batı bölgelerden başlayarak önümüzdeki hafta tekrar artacağının tahmin edildiği bildirildi. Yağışlı sistemin; pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olmaya devam ettikten sonra salı günü yurdu terk etmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji’nin açıklamasında ayrıca 15-18 Şubat 2016 tarihleri arasında 4 gün içinde 81 ilden 34 ilde 1950-2016 yılları arası son 66 yılın Şubat ayı en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı, 5 ilde ise daha önceki yıllarda kırılan rekorların tekrar edildiği belirtildi.

Haftasonu yağışlı geçecek

Meteoroloji’den hafta sonu için yapılan hava tahmini şöyle:

"Yurdumuz; bugün batı bölgelerde ve yarın ise doğu bölgelerde genellikle hafif yağmur şeklinde yağışlara sebep olacak olan yağışlı bir sistemin etkisinde kalacaktır. Ancak, yarın akşam saatlerinden itibaren yurdumuzun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği, pazar günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış görüleceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerinde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü beklenen yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi beklenen kuvvetli yağış ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte Doğu bölgelerimizde halen mevcut kar örtüsünde meydana gelecek erimelerin etkisiyle su baskını ve taşkınlar yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"