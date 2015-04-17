Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Uzmanlar bugün ve yarın hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi. İstanbul'da ise Pazar günü sıcaklık düşüyor ve yağış geri geliyor.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.