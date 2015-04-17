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Yaşam

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber...

17 Nisan 2015 17:41

Uzmanlar bugün ve yarın hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi. İstanbul'da ise Pazar günü sıcaklık düşüyor ve yağış geri geliyor.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

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